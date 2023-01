“El gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores”: Loreto Carvajal (PPD) anuncia que votará en contra de nominación de Ángel Valencia para fiscal nacional

“Es una tremenda decepción”.

Con estas palabras la senadora del PPD, Loreto Carvajal manifestó su desazón por la decisión del Presidente, Gabriel Boric, de nominar al abogado Ángel Valencia para ser el nuevo fiscal nacional. El expersecutor es la tercera carta que el Mandatario envía a la Cámara Alta tras los rechazos de José Morales y Marta Herrera.

“Lo señaló la ministra Ríos al decir ‘la tercera es la vencida’. Mi opinión es que el gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores, en este contexto. Y por cierto, ante los duros y fríos hechos que analizamos y que efectivamente dan cuenta que quien debe tener los estándares no solo éticos, sino que profesionales para dirigir una institución tan relevante como la Fiscalía Nacional, debe ser la reserva moral para perseguir el crimen organizado”, indicó la parlamentaria.

Por ello confirmó que “por cierto que votaré en contra. Y espero que haya de verdad una reflexión profunda respecto a qué es lo que está recibiendo de información el Presidente y cuales son los antecedentes que llevan a esta definición cuando han habido ya dos intentos fallidos, donde no solo como senadora del PPD he sido totalmente leal y consecuente con la postura del Presidente, pero hoy llama la atención que en dos ocasiones anteriores, teniendo en vista el mismo nombre hoy se defina por él dejando a todos perplejos respecto de una decisión que todos entendíamos que el señor Valencia ya no estaba en consecuencia”.

La legisladora, consultada sobre porqué para ella esta nominación era una derrota para el gobierno, indicó que “el nombre del señor Valencia descartado en dos ocasiones anteriores, hoy puesto sobre la mesa, atendiendo a sus cualidad profesionales, no sé de qué tipo, por su puesto que llama y existe la atención respecto a cómo se llega a un nombre descartado en dos ocasiones”.