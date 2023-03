“El gobierno no escucha”, “era mala para Chile”: oposición valora rechazo en general de reforma tributaria

Un duro revés sufrió el gobierno esta tarde luego de que la Cámara de Diputados rechazara en general la reforma tributaria, por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Luego de la votación, diputados de oposición valoraron el rechazo a la iniciativa del gobierno y apuntaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel y a una falta de diálogo del Ejecutivo.

Guillermo Ramírez -próximo jefe de bancada de los diputados de la UDI- indicó que la reforma era “radical, alejada de la realidad, despreocupada de la necesidad que requiere Chile de crecer”.

“Este rechazo le permite al gobierno replantearse lo que le hemos dicho muchas veces, gastar mejor; este rechazo le permite al gobierno hacer lo que le hemos dicho muchas veces, entregar certeza para que la economía marche bien. Esta reforma era muy mala para Chile”, afirmó Ramírez.

Por su parte, Miguel Mellado (RN), apuntó directamente al ministro Marcel “y a los ministros que corresponden”.

“Durante ocho meses le dijimos al gobierno que negociáramos lo central de la reforma. El ministro no quiso porque se guardaba para el Senado y lamentablemente no llegó al Senado, murió acá. ¿Por qué? Porque no quiso negociar el fondo de la reforma”, apuntó Mellado.

Frank Sauerbaum -futuro jefe de bancada de RN- afirmó que “el gobierno tiene que conversar. Nos manda a buscar para mesas para hacer check list y el gobierno no escucha”

Además, hizo un llamado al Ejecutivo a que “cambiemos el trato, tiene una oposición que quiere dialogar, pero si seguimos enfrentando un gobierno que quiere imponer su reforma a sangre y fuego ofreciéndole a los diputados un sin fin de cosas que fue vergonzosa la actitud que tuvieron los ministros”.

El diputado republicano, Agustín Romero, también apuntó al Ejecutivo señalando que “el gobierno no escucha, el gobierno no ha aprendido lo que está pasando en Chile. La gente no quiere estos cambios radicales que el Presidente dice que quiere hacer con gradualidad”.

“Esto es lo que le va a pasar al gobierno si no conversan”, advirtió Romero.