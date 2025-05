El incierto futuro de Mario Marcel en Hacienda si Carolina Tohá gana la primaria

En dos ocasiones, en menos de una semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha tenido que salir a responder sobre su futuro en el gobierno del Presidente Gabriel Boric si es que su pareja, Carolina Tohá (PPD), gana la primaria del oficialismo el próximo 29 de junio.

La semana pasada, en el marco del Chile Day, en Nueva York, CNN le consultó si daría un paso al costado en ese caso. “Yo tengo hartas cosas que hacer para adelante. En este momento hay una gran cantidad de cosas que tenemos que sacar en materia fiscal. Yo en mi retiro no pienso ni le pongo fecha, ni nada de esas características”, respondió.

El domingo, en Mesa Central, el titular de Hacienda -ante la misma consulta- agregó que “yo, eh, a ver, como digo, estoy trabajando focalizado en mi mandato, no intervengo, no he hecho ninguna intervención durante la campaña, no he aparecido en ningún evento. Y eso es tan válido para esa etapa como para las que vienen. Ahora, por supuesto, cada día tiene su afán (...). Ya para adelante se verá cómo siguen las cosas”.

En La Moneda, en los partidos de gobierno y en el comando de Tohá saben que ese será un flanco que se les abrirá si es que la abanderada del Socialismo Democrático se impone en los comicios. Un escenario que, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, es el más probable, pues la exministra del Interior ha evidenciado una ventaja frente a Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

La preocupación de quienes acompañan a Tohá en su carrera presidencial responde a que, luego de haberse hecho pública la relación -a través de una entrevista que ella dio a La Tercera Domingo, el pasado 3 de mayo-, desde la oposición rápidamente salieron a acusar que existiría un conflicto de interés.

“La vida personal nosotros no la vamos a cuestionar, pero si de ellos se desprendiera un activismo político como el que vimos, por ejemplo (...), del ministro Carlos Montes (...), no va a ser cosa de que el ministro de Hacienda también se le ocurra una situación como esa y se abanderice por una candidatura presidencial”, dijo José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano.

“Quizás durante mucho tiempo existió un conflicto de interés al interior de gabinete. Y a quien correspondía poner las reglas del juego al interior del gabinete era precisamente al Presidente de la República”, complementó Arturo Squella, el presidente de la misma colectividad.

El tema genera incomodidad en la alianza de gobierno. De hecho, el futuro de Marcel en el gobierno es un tema que algunos prefieren evitar. En Palacio algunos ministros transmiten que prefieren no involucrarse y que es una conversación que solo se ha dado a nivel entre el Presidente Boric y el titular de Hacienda.

En el Ejecutivo dicen que nunca ha estado en el diseño del secretario de Estado irse del gabinete. Así lo dio a entender él mismo en las dos oportunidades que le consultaron.

Lo que sí, agregan las mismas fuentes, es que Marcel sí le ha transmitido al Presidente que, si es un problema su permanencia, podría dar un paso al costado. Por lo mismo, algunos señalan que el domingo, en Mesa Central, puso énfasis en que “cada día tiene su afán”.

Al interior del comando de Tohá desdramatizan la situación. Enfatizan que hoy sus esfuerzos están puestos en ganar la primaria y en la campaña, que parte este viernes. Si bien reconocen que el futuro de Marcel en el gobierno es algo en su radar, remarcan que queda mucho para llegar a ese escenario. Además, reiteran que la exministra fue clara en descartar que hubiese un conflicto de interés por su relación.

En el PPD, el partido de Tohá, transmiten que si bien no ha sido tema de conversación con la candidata, creen que sí podría abrirse un flanco. Sobre todo, en el marco de la discusión de Presupuesto. El debate en el Congreso coincidirá con la primera vuelta presidencial de noviembre. Por lo mismo, estiman que en la derecha el asunto podría ser utilizado para cuestionar la candidatura de la exministra del Interior y al gobierno.

En el resto de los partidos de la alianza, en tanto, también saben que será un tema en caso de que gane Tohá. Sin embargo, como están en competencia, evitan ponerse en ese escenario. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, se limitó a decir que “estamos convencidos de que la primaria la ganará Gonzalo Winter. No vale la pena ponerse en otros hipotéticos escenarios”.

Una de las voceras de Tohá, la diputada Camila Musante, desestimó que haya problemas. “No veo ningún tipo de flanco que pudiera tener la candidatura. De ganar la primaria, no veo por qué tendría que (...) renunciar el actual ministro de Hacienda. Si alguien quiere instalar que acá existe un tráfico de influencias, un conflicto de interés real, debiesen poder acreditar y sostener esos dichos, que son gravísimos”, planteó la parlamentaria de la bancada PPD e independientes.

La Tercera consultó por una versión a Hacienda; sin embargo, indicaron que no hay nada que agregar.