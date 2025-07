El llamado de atención de los diputados PPD e independientes a la colectividad por condicionar respaldo a Jara

El triunfo de Jeannette Jara (Partido Comunista) en la primaria del 29 de junio se mantiene como una herida abierta en el Partido Por la Democracia (PPD).

Aunque la colectividad que presiente el senador Jaime Quintana institucionalmente está con Jara, varios militantes reconocen incomodidad. En particular, por tener que sumarse a un proyecto que, dicen, no los representa.

Por lo mismo, d esde la colectividad han transmitido que necesitan garantías, sobre todo en materia económica, para sumarse de lleno a la campaña.

Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolicán. Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Es en ese contexto que la bancada de diputados PPD e independientes decidió dar un paso al frente. A través de una carta, los parlamentarios hicieron un llamado de atención a la colectividad.

“No podemos quedar frente a Chile como los mezquinos. Este no es el momento de dilaciones ni de mensajes ambiguos. La ciudadanía espera coherencia, generosidad y altura de miras. El PPD, como partido histórico del progresismo chileno, debe ser un factor de unidad, no una expresión de dudas o cálculos”, plantean en la misiva.

Junto con eso, advierten que el rol del PPD en este proceso “puede ser decisivo, si se pone al servicio de un proyecto colectivo y no de una expectativa meramente instrumental”.

Además, en la carta instan “a todas las fuerzas del oficialismo” a “construir una lista parlamentaria unitaria, pensando en Chile, y no en los intereses individuales de cada partido”.

Sobre este punto, enfatizan que “de la generosidad y el sentido común es posible transformar en triunfo la división de la derecha, que tiene tres listas en competencia. La dispersión solo beneficia a la derecha (…)”.

Por último, los diputados reafirmaron su “compromiso con un proyecto transformador, que devuelva la política a su sentido más noble: servir al bien común, ampliar derechos y construir un Chile más justo y democrático”.

También hicieron ver que ellos están “disponibles para avanzar en una articulación amplia, generosa y coherente, que permita consolidar una mayoría social y política capaz de sostener las transformaciones que el país necesita”.

“Chile no está para cálculos, está para certezas. No está para condiciones, está para compromisos. No está para divisiones, está para unidad”, concluyen.