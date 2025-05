El masivo encuentro que liderará Tohá con los parlamentarios del PS, el PPD, radicales, liberales... ¿y la DC?

El 3 de junio es la fecha. Ese día, los parlamentarios de los partidos que integran el Socialismo Democrático llegarán hasta el comedor del Senado, en Valparaíso, para compartir un almuerzo con una invitada especial: Carolina Tohá, la abanderada de la coalición en las primarias.

La coordinación del evento ha sido encabezada por los senadores Loreto Carvajal y Juan Luis Castro, quienes, respectivamente, son los jefes de bancada del Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS).

Ellos, durante las últimas horas, han extendido la invitación a las bancadas parlamentarias. Y no solo del PPD y el PS, sino que también del Partido Radical y el Partido Liberal. Así, de acuerdo a sus cálculos, se estima que podrían llegar 40 parlamentarios al almuerzo.

Originalmente, el encuentro estaba programado para el martes de esta semana. Sin embargo, debido a la sesión relativa a la ley de pesca en el Congreso, y a la marcha de pescadores que hubo en Valparaíso, optaron por reprogramar hasta después de las semanas distritales y la Cuenta Pública.

Carvajal dijo a este medio que “como jefa de bancada del PPD, en conjunto con el jefe de bancada del PS, convenimos en la necesidad de tener un encuentro como parlamentarios (con Tohá) y lo ampliamos a las bancadas de diputados y diputadas de todo el Socialismo Democrático”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Dentro de la organización, explicó la senadora, concordaron la fecha con el comando de Tohá, que encabeza Pía Mundaca. “Tuvo toda la disposición el comando para mover algunas actividades, porque la agenda de nuestra candidata está copadísima, sobre todo con su traslado a regiones”, comentó Carvajal, quien además es vicepresidenta del PPD.

No es un secreto que al interior del PS aún hay cierta resistencia por respaldar a Tohá como candidata, pese a que oficialmente ya fue proclamada por la colectividad. Sin ir más lejos, el diputado Marcos Ilabaca, quien es militante socialista, sinceró que él habría preferido que Jeannette Jara, la candidata del PC, fuera la carta de su colectividad.

Sin embargo, Carvajal destacó que “los parlamentarios del PS están absolutamente disponibles. La convocatoria ha sido súper bien recibida, no ha habido nadie que se haya restado, que haya cuestionado, ni un pero, así que estamos felices y dispuestos a tener este encuentro". De hecho, Ilabaca reconoció que “no tengo razón para no ir si se me invita”.

Hay parlamentarios que dieron un paso más allá y se integraron oficialmente al comando de Tohá. El diputado Raúl Leiva, por ejemplo, es uno de los voceros. El senador Alfonso de Urresti, por su parte, es parte del equipo electoral. Y la senadora Paulina Vodanovic encabeza el comité político de la candidata.

Por su parte, el senador Castro planteó que ”la candidata Tohá tiene el respaldo de todos los parlamentarios del Socialismo Democrático y se verá refrendado en los territorios para la primaria que viene muy pronto. Queremos marcar fuertemente el despliegue de apoyos y liderazgos diversos a Carolina en esta etapa de definiciones del oficialismo”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Además de los parlamentarios del Socialismo Democrático, en el “comité organizador” existe apertura para que se sumen las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), si es que lo desean.

“Están los tiempos dados (para incluir a la DC). Recordemos que va haber un receso del Senado, de la Cámara, la Cuenta Pública. Yo creo que va a haber espacio suficiente, donde esperamos también haya una definición de cada partido. Hay que ser respetuosos de aquello, pero ojalá su definición lleve a resolver el apoyo también de la DC a nuestra candidata”, sostuvo Carvajal.

Tras la baja de la candidatura de Alberto Undurraga, en la DC son varios los que sugieren que es tiempo de abrazar la candidatura de Tohá. Otros, sin embargo, proponen esperar a que concluya la primaria para tomar decisiones.

Por ejemplo, el expresidente de la DC Juan Carlos Latorre dijo a este medio que él es partidario de reevaluar una candidatura propia si es que Jara o Gonzalo Winter (Frente Amplio) se imponen en la primaria del 29 de junio.

“Si se produce esa situación, el triunfo de Jara o de Winter, evidentemente la DC tiene la oportunidad de considerar la conveniencia de tener una candidatura. Resulta obvio que se producirá un tremendo espacio en el centro político”, planteó el exdiputado, quien mencionó que Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el propio Undurraga eran dos posibles opciones en ese escenario.