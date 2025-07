El primer DC: Eric Aedo anuncia que se integrará al comando de Jeannette Jara

El diputado democratacristiano Eric Aedo anunció esta noche que se integrará al comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara convirtiéndose en el primer falangista en integrarse a las filas de la militante del Partido Comunista.

El anuncio de Aedo se da luego de la junta nacional de la DC, que este sábado decidió respaldar a Jara, lo que desencadenó la renuncia del presidente de la tienda, Alberto Undurraga.

“Yo he conversado con ella y me ha autorizado a decir que efectivamente me va a convocar a su comando. Obviamente tenemos que conversar en qué en lo específico, pero obviamente yo tengo toda la disposición con todo el trabajo de incorporarme a ese comando”, señaló Aedo en diálogo con CNN Chile.

“Obviamente lo conversaré con el senador Huenchumilla, quien es el actual presidente del partido”, agregó Aedo.