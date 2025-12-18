SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “El que está haciendo campaña por la prensa, está botando la plata”: Carter asegura que Kast va a “llamar a gente nueva” para su gobierno

    "Este va a ser un gobierno con mucha diversidad, ciertamente mirándose la unidad, pero el festival de los nombres, las campañas por los medios no son una buena idea, muchos se van a quedar con los crespos hechos”, zanjó el senador electo por la región de La Araucanía.

    Por 
    Helen Mora
     
    Nicolás Quiñones
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Expectación hay en el mundo político sobre quiénes serán los integrantes del gabinete ministerial del Presidente electo José Antonio Kast.

    Hasta ahora son varios los nombres que suenan para diferentes carteras, pero no es hasta la quincena de enero, según dijo el mismo Kast, que tendremos claridad de sus ministros.

    Al respecto, esta mañana el senador electo por La Araucanía e integrante del equipo de Kast, Rodolfo Carter, mandó un serio mensaje a quienes aspiran llegar al gabinete.

    “El que se ande probando el traje de ministro, haciendo campaña por la prensa, está botando la plata. Porque una de las cosas con las que (Kast) va a sorprender es que va a llamar a gente nueva, va a ser un gobierno con mucha diversidad, ciertamente mirándose la unidad, pero el festival de los nombres, las campañas por los medios no son una buena idea, muchos se van a quedar con los crespos hechos”, lanzó tras su llamada a la Moneda chica.

    “Los chilenos mandataron a José Antonio Kast, no solamente a resolver problemas muy graves como inmigración, delincuencia y falta de crecimiento, es también una época nueva para hacer las cosas de otra forma. Por tanto, darle la tranquilidad al Presidente para que tome una decisión, va a tomar buenas decisiones, va a sorprender”, aseguró.

    Una coalición “necesaria”

    Consultado sobre si va a haber una eventual coalición que vaya desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, Carter defendió que “es necesario”.

    “Ese 58 y algo por ciento que votó por nosotros, que votó por el Presidente Kast, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo”, añadió.

    “Lo importante es que haya un gran acuerdo, que nos permita dar respaldo al Presidente con mayor apoyo en la historia de Chile, pero, por sobre todo, que entienda que los grandes problemas de la sociedad chilena, que son la delincuencia, la inmigración ilegal y también la falta de crecimiento, no se resuelven ni con republicanos solos, ni tampoco con libertarios solos, ni tampoco solo con chilenos. Se requiere a toda la gente y muchos independientes que están en condiciones hoy día de colaborar”, reforzó.

