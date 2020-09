El regreso de Longueira

Si los retornos en política se miden por las repercusiones que traen consigo habrá consenso en que el regreso del ex ministro y ex senador Pablo Longueira ha sido exitoso. Al menos en término de polémicas porque el también ex presidente de la UDI suma y suma controversias a una semana de su reaparición.

Aunque apareció como impulsor de la opción Apruebo en el plebiscito de octubre, lo que ha traído más resonancia es el autodeclarado interés de Longueira por presidir la UDI –que tendrá elecciones internas en diciembre- y –en particular- las esquirlas que han generado sus declaraciones, sobre todo aquellas referidas a su situación judicial.

Ayer no fue la excepción. El ex ministro abordó una vez más el proceso judicial que enfrenta en el marco del caso SQM –donde está acusado de cohecho- y –esta vez- lanzó sus dardos en contra del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “No tiene autoridad moral para estar ahí (...), cortémosla, yo sé las reuniones que tuvo y lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral”, amenazó Longueira.

Abbot levantó una réplica inmediata y se defendió de las insinuaciones del exparlamentario afirmando que “nunca he dado instrucciones particulares o intervenido en causas sobre campañas políticas”. “Longueira miente”, remató.

Ya la semana pasada el mismo caso judicial que empaña el horizonte político de Longueira había provocado otra polémica: esta vez del ex ministro con la consejera del CDE María Inés Horvitz a quien el también exsenador catalogó de “comunista”. Sus palabras obligaron una declaración pública del organismo que rechazó la descalificación de la consejera y defendió sus atribuciones en materia penal.

Con todo, aún falta para calibrar el desembarco en la UDI de Longueira. Ayer expuso como no lo hacía hace años ante la comisión política de su partido.

Y en lo que respecta a la opinión pública habría que agregar que como el mismo exministro la reacción ciudadana no ha sido a medias tintas: la encuesta Cadem lo posicionó esta semana como el político peor evaluado al alcanzar una desaprobación del 75%.