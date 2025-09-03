SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

El abanderado republicano acusó al titular de Seguridad Pública de estar “desconectado de la realidad”, mientras Cordero defendió las cifras del gobierno y le imputó al exdiputado ocupar la seguridad pública como “herramienta electoral”.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que el gobierno de Gabriel Boric recibió recibió un país “en condiciones muy críticas desde el punto de vista de seguridad” y va a dejar uno “normalizado” cuando termine el mandato.

En conversación con Radio Universo, el titular de Seguridad abordó la situación de seguridad a nivel nacional, y relevó que “cuando estamos hablando de normalizado, es que nosotros asumimos un gobierno en una situación de crisis de seguridad muy significativa. Y este gobierno ha hecho tres cosas, fortalecer las instituciones, aumentar el presupuesto en seguridad y dotar de medios legales y físicos para la actuación institucional”.

Tales dichos generaron las críticas del abanderado republicano, José Antonio Kast, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar -desde Curicó- el análisis del secretario de Estado.

“Ministro, ¿en qué país vive? La cantidad de asesinatos... ¿Supo lo que pasó el fin de semana recién pasaado en la Región Metropolitana? Las personas que murieron acribilladas. ¿Ha visto el número de homicidios, cómo van subiendo? ¿Los niños asesinados en Chile? ¿El número de inmigración ilegal que solo sube? Y usted, ¿dónde está ministro? ¿En qué país vive?”, cuestionó Kast en un video pubicado en cuenta de la red social X.

En la publicación, sumo por escrito: ¿En qué país vive el Ministro de Seguridad, Luis Cordero? ¿Cómo puede estar tan desconectado de la cruda realidad que enfrentan los chilenos todos los días?“.

Y, durante una actividad realizada esta tarde en el cuartel general de la PDI, el ministro Cordero fue consultado por el emplazamiento de Kast.

Así respondió al republicano: “Entiendo que esa es una respuesta a una entrevista o una apreciación a una entrevista que yo di esta mañana en Radio Universo, que yo supongo que la habrá escuchado completa antes de hacer esa interpelación, supongo, porque en general yo suelo revisar los papeles antes de opinar, suelo escuchar las intervenciones completas antes de responder”, afirmó.

Al respecto, profundizó que “la pregunta de los periodistas de la mañana fue cómo el gobierno iba a dejar (el país) en materia de seguridad. Y mi respuesta tenía que ver con un país en proceso de normalización en materia de seguridad”.

Cordero: “Vivo en un país donde no se explota el dolor de las víctimas”

Tras esto, el ministro Luis Cordero defendió las cifras de la actual administración en materia de seguridad y afirmó que la actual crisis comenzó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

“Y le quiero decir en qué país vivo: es un país que ha enfrentado una crisis de seguridad como no había sido antes, pero que comenzó el año 2018, con el ingreso de los líderes de las principales organizaciones criminales, que ingresaron por pasos habilitados, algunos por el aeropuerto, que obtuvieron visa regular en Chile y que tuvieron trabajo en Chile”.

“Vivo en un país que tenía, hace el año 2021-2022, las tasas de ingreso irregular más grandes que se han tenido hasta ahora, con una Macrozona Sur con altos índices de violencia. Vivo en un país en que las instituciones decidieron, con sus diferencias, afrontar esa situación en serio”.

Tras esto, aseguró que en el gobierno actual se ha aumentado en un 15% el presupuesto para las policías y que han bajado las cifras de ingresos irregulares, homicidios y secuestros en comparación con 2022.

En este sentido, destacó que las instituciones se han tomado el problema de la criminalidad “en serio”, incluyendo la persecución penal, al señalar que los principales líderes de organizaciones criminales internacionales que operan en el país se encuentran en prisión, lo que se suma a las solicitudes de extradición contra aquellos que lograron salir del país.

Además, el titular de Seguridad relevó que, entre ambas policías, se han detenido a más de 400 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua.

“El país en el que vivo yo es un país que con amargura ha tenido que enfrentar esta situación pero con presencia y resultados está teniendo cambios. Y un país donde las instituciones se lo toman en serio, donde a las víctimas se les acoge y donde no se explota el dolor de las víctimas. Ese es el país que vivo yo, ese es el país que yo creo que mira la seguridad pública como política de Estado y no como herramienta electoral”, cerró.

Más sobre:PolíticaseguridadLuis CorderoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad
Chile

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica
Negocios

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia
Mundo

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Netanyahu dice que los manifestantes que protestan contra el gobierno israelí actúan “como fascistas”

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo