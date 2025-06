El tenso debate de los cores de la RM ante el nuevo informe de Contraloría sobre el GORE de Claudio Orrego

La mañana de este miércoles, los 34 consejeros regionales metropolitanos recibieron un nuevo informe de la Contraloría General de la República que complicaría -otra vez- al gobernador de la RM, Claudio Orrego.

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, se encuentran los resultados de la auditoría realizada a las transferencias realizadas por el Gore de Santiago a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, y a las rendiciones efectuadas por esta última.

Ahí también se encuentran las conclusiones sobre las pesquisas que buscaban verificar si la entidad mantenía procedimientos de control “para velar por el debido resguardo de los recursos transferidos desde el 1 enero hasta el 31 de diciembre de 2023″, según se lee en el informe.

Los resultados, entre otras cosas, dicen que se verificó que el Gore aprobó y rebajó de su contabilidad, en particular de una cuenta contable denominada Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, rendiciones de forma duplicada y triplicada por la suma de $1.848.631.797.

El tenso pleno

Estas conclusiones fueron parte del tenso debate en el pleno del Consejo Regional de la RM de esta jornada.

El primero en abordar el informe fue el republicano Sergio Morales, quien advirtiendo de su extensa intervención, señaló que utilizaría el tiempo de uno de sus pares.

“El miércoles 11 de junio, que fue el plenario anterior, en este mismo espacio, al yo realizar mi punto sobre la corporación, usted nos señaló que la propia Contraloría había realizado auditorías y que no se había encontrado nada (...) Con fecha 16 de mayo, la Contraloría emite su informe 275. Por ende, el informe 275 del 16 de mayo ya estaba en conocimiento la semana pasada cuando usted nos dice que la Contraloría no había detectado nada. Se nos envía el informe recién hoy, más de un mes después vía correo electrónico, y el informe de la Contraloría no era que no detallaba nada”, comenzó diciendo.

Luego, lanzó: “Gobernador, todos estos antecedentes ya están en la Contraloría. Yo le pido, por favor, que usted nos lleve esto a la arena pública. Lo que estamos viendo acá no son problemas de los consejeros regionales de José Antonio Kast, el problema que tenemos acá son los procedimientos de Claudio Orrego”.

Acto seguido, Víctor Valdés (republicano) pidió la palabra y afirmó que “esto revela la falta de supervisión en las equipaturas claves de contabilidad afinada a esta administración”.

No solo eso, solicitó la pronta comunicación de la corporación y de la Dirección de Administración y Finanzas del GORE.

Minutos más tarde, la consejera Claudina Núñez (PC) intervino criticando los dichos anteriores: “No soy la Contraloría, ni soy juez. Algunos se quedaron a lo mejor con una vocación inconclusa y la vienen a ejercer con nosotros aquí. Esto tiene un objetivo que es analizar el gobierno regional, dejemos que funcionen las instituciones. Estamos haciendo el juicio previo, estamos destruyendo la imagen de esta institución que hasta el momento estaba con una imagen muy importante”.

Representando al Frente Amplio, Ximena Peralta señaló que el informe lo estudiarán “con responsabilidad y con rigor, porque esto no puede ser hecho durante la sesión de consejo”.

“Vamos a estudiarlo con profesionales que puedan advertir cuál es el mérito técnico de las acusaciones que se están haciendo. Nosotros no vamos a hacer ni acusaciones apresuradas ni tampoco una defensa corporativa”, afirmó.