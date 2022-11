“El tiempo para llegar a acuerdo se acaba”: parlamentarios responden a dichos de Macaya que cuestiona cerrar negociación constituyente en noviembre

“Si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre”. Esas fueron las palabras del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien puso en tela de juicio cerrar el acuerdo constituyente este mes.

Sus palabras generaron reacciones por parte de parlamentarios de oposición y oficialismo, puesto que anteriormente todas las colectividades -desde la UDI hasta el PC- habían reafirmado una y otra vez que el acuerdo debía cerrarse en noviembre.

Siendo así la primera vez que un líder de partido que forma parte del diálogo constituyente pone en duda cerrar el acuerdo este mes.

El secretario general de RN, Diego Schalper, dijo que “confío en que vamos a ser capaces de poner todo de nuestra parte para llegar a un buen acuerdo en el mes de noviembre, uno que garantice la presencia de los que saben, los expertos y que tenga bases sólidas que le den tranquilidad a los chilenos y legitimidad democrática”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que “aquí lo que me preocupa es que haya fuerzas política que quieran dilatar esta conversación, que no quieran llegar a acuerdo durante noviembre, y no quieran llegar a buen puerto (...), el tiempo para llegar a acuerdo se acaba yo creo esta semana, de lo contrario podemos estar jugando un rol de boicot por parte de algunos sectores”.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también abordó las declaraciones de Macaya y señaló que “nosotros dialogamos en la mesa que tenemos instalada y no por los medios, así que mañana conversaremos con el senador Macaya. Nosotros ya hicimos la propuesta y esperamos que Chile Vamos nos conteste cuál es su posición”.

“Siempre esperamos que haya un ánimo de avanzar y no de continuar dilatando, ya llevamos casi tres meses en estas conversaciones y creemos que es tiempo de ponerle término. Esto no depende de plazos, depende de condiciones, nosotros hemos puesto las nuestras, hemos avanzado y esperamos que ellos respondan con las condiciones que estimen necesarias”.