Elisa Loncon sobre quórum de 2/3: “El pleno va tomar la decisión correspondiente (...) La Convención viene con ese acuerdo previo”

Fueron más de 1.128 las enmiendas ingresadas al mediodía del jueves 16 de septiembre, a las cuatro normativas de funcionamiento interno aprobadas en general por el pleno: Reglamento General (365 indicaciones), de Participación Popular (490), Ética (150) y el de Participación y Consulta Indígena (123).

Lo anterior, luego que el martes de la misma semana el pleno del órgano constituyente visara en general -por un quórum simple- las diversas propuestas de normativa interna para la Constituyente. De allí que estos días sean considerados cruciales para el trabajo de los convencionales.

”Creo que los resultados fueron muy favorables, porque aprobamos reglamento de ética, de participación, consulta indígena, etc; Todos con quórum superior a los 2/3. O sea, no es un problema dentro de la Convención que se alcance ese quórum. Pero toda esa aprobación es con quórum simple, no con el candado de los 2/3. Ahora, hay un punto que debe ser discutido, y es que los artículos constitucionales sí deben tener esa lectura”, dijo Elisa Loncon, presidenta de la Convención, en entrevista con Radio La Clave.

“El pleno va tomar la decisión correspondiente. No creo que obstaculice porque ya lo hemos estado trabajando. La Convención viene con ese acuerdo previo en la Constitución. Espero que se haga y se avance en todas las otras tareas”, dijo manifestando tranquilidad respecto a la deliberación por el quórum de 2/3.

Sobre las indicaciones ingresadas, Loncon expresó que “Va ser complejo, porque se tienen que organizar esas más de mil indicaciones y algunas se parecen a otras. Estamos tomando una cultura respecto a las votaciones, que ya la estamos manejando. Muchas veces se retiran indicaciones, y otras veces hay indicaciones que dialogan unas con otras y se fusionan. Es lo que nos propusimos y tendremos que hacer”, anticipó sobre esta semana de debate y votación.

Una pregunta inevitable fue en torno a la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien reveló en entrevista con La Tercera Domingo que no padece cáncer, enfermedad que dijo sufrir por años. Si bien la mesa ampliada de la Convención cursó una investigación por medio de la entrega de antecedentes al Ministerio Público, el futuro de Rojas Vade en el órgano constituyente, es incierto.

“Tenemos una vía ya asumida que es la de la investigación. El Ministro Público está haciendo su trabajo y a ellos les corresponde finalmente determinar cuál es el problema legal. Él está con licencia médica, y nosotros como Convención no hemos tomado aún ninguna decisión, la más importante ya la tomamos y la llevamos adelante”, dijo Elisa Loncon agregando que están a la espera del fallo correspondiente.

“El proceso constituyente continúa y veremos qué ocurre con su situación. Una vez que nosotros pasemos la coyuntura del reglamento, conversaremos cómo operar frente a esto. Tenemos una agenda como Convención y la llevaremos adelante”, continuó Loncon.

Consultada por su perspectiva personal al respecto, la presidenta dijo: “Nos ha afectado de forma emocional y personal, porque se trata de una enfermedad y una falta a la confianza. Nosotros construimos con quienes confiamos, y cuando esa confianza se deteriora, no se puede avanzar. Debe ser difícil para él, pero por su cuidado personal y el de la Convención, él no debiera volver. Esa es mi opinión personal, pero como presidenta, la decisión será en base a los reglamentos”.

La semana pasada Elisa Loncon fue reconocida entre las “100 personas más influyentes” por la revista estadounidense Time. Un reconocimiento con el cual Loncon expresó sentirse “honrada” y que no estaba entre sus propósitos.

“Más bien intenté ir tomando decisiones para configurar la Convención, realizar un trabajo pedagógico y valórico. Esta distinción habla bien del trabajo que estamos haciendo y da un apoyo para decir: ‘Mira, lo que estamos haciendo va en una buena dirección’”, dijo la presidenta de la instancia.

“Además, eso creo que tiene que ver con el liderazgo horizontal que tenemos, un liderazgo que integra diversidades y es dialógico. Buscamos el diálogo y acuerdos, que es muy complicado, pero sin duda es lo que nos ha permitido avanzar. Así que muy honrada por este reconocimiento”, concluyó.