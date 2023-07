Elizalde llama a la oposición a actuar con “responsabilidad y prudencia” para no “abusar” de las acusaciones constitucionales

Actuar con responsabilidad y prudencia. Ese fue el llamado que hizo esta mañana el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), tras el rechazo de la Cámara de Diputados y Diputadas a la acusación constitucional presentada en contra del titular de Educación, Marco Antonio Ávila.

El escrito interpuesto por la oposición -el cuarto en contra de un ministro de Gabriel Boric- incluía siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación, pero en el Ejecutivo acusaron que la acción estaba impulsada por una motivación homofóbica. El rechazo del texto, finalmente, estuvo marcado por el descuadre de Evópoli, que provocó una fuerte tensión al interior de Chile Vamos.

“Cuando se abusa de una herramienta de esta naturaleza se genera una distracción de todo el sistema político que no es positivo, toda vez que hay una especie de encapsulamiento y se deja de trabajar en las prioridades y por tanto se concentra el esfuerzo en la propia acusación y no en resolver los problemas de las personas. Por eso creo que hay que ser muy responsable al momento de utilizar una herramienta de este tipo y no abusar de la acusación”, fue el llamado del líder de la Segpres en entrevista con radio ADN.

El rechazo a la acusación entregó un aire a La Moneda, que se anotó una victoria importante en un momento político complejo para un gobierno golpeado por la serie de investigaciones del Ministerio Público que buscan establecer o descartar posibles delitos de corrupción en los traspasos de fondos públicos desde organismos estatales a fundaciones privadas ligadas al oficialismo en nueve regiones.

“El llamado que hacemos es a actuar con responsabilidad y prudencia para que no se abuse de un instrumento que tienen una finalidad muy específica y que requiere el cumplimiento de determinados requisitos que establece la propia Constitución que en este caso no se cumplían, toda vez que carecía de fundamentos”, complementó el mensaje el ministro Elizalde.