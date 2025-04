Elizalde reprocha dichos de Quintana sobre postura del gobierno por conflicto en Gaza: “Rechazamos toda forma de antisemitismo”

El vicepresidente de la Republica, Álvaro Elizalde, la tarde de este jueves salió al paso de las declaraciones del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien apuntó a la postura del gobierno por el conflicto en Gaza.

En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario oficialista admitió que ha tenido diferencias con el Ejecutivo en esta materia y deslizó que ciertas expresiones han propiciado el antisemitismo.

“A ratos también he tenido diferencias en la política hacia el Medio Oriente de parte de este gobierno. No es un misterio para nadie, lo he conversado con el propio gobierno. Creo que se han cometido errores“, dijo.

A lo que sumó: “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno (han ido en esa línea)”.

Desde la Región de Coquimbo, donde participó en una serie de actividades, Elizalde reprochó los dichos de Quintana.

“En primer, lugar tengo entendido que se generó una controversia dentro del propio partido (PPD) a propósito de declaraciones de distinto tenor sobre la materia”, señaló.

Y luego agregó: “En esto quiero ser bien claro, nosotros rechazamos toda forma de antisemitismo , como rechazamos toda forma de islamofobia o de discriminación sobre la base del sexo, la orientación religiosa, la orientación sexual".

“En Chile estamos comprometidos con construir una forma de convivencia que respete la diversidad como el eje central precisamente de esas convivencias”, cerró.