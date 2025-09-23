Elizalde sale al paso de arremetida de Rincón en su contra: “Lo que ha dicho es completamente falso”

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, salió a desmentir las acusaciones que la senadora Ximena Rincón ha señalado en su contra.

En concreto, la timonel de Demócratas ha apuntado en contra del jefe de gabinete -en más de una ocasión- luego de que el Tricel decidiera rechazar su candidatura a la reelección a la Cámara Alta por la Región del Maule.

Ayer en una entrevista radial, la legisladora aseguró que el abogado que realizó la impugnación a su candidatura, Gabriel Osorio, trabaja directamente con Elizalde.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Álvaro Elizalde es el ministro del Interior, este es el abogado de Álvaro Elizalde, este es un tema que se repite, Álvaro ha estado metido parece que permanentemente en muchas cosas como, por ejemplo, que no se materialice a la fecha el voto obligatorio, y lo digo con absoluta responsabilidad”, señaló Rincón.

Frente a la arremetida de la senadora, Elizalde aseguró que lo que ha dicho Rincón “es completamente falso”.