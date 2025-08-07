Elizalde y dichos de Frei sobre atomización política: “Es un diagnóstico bastante transversal”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los dichos del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respecto al escenario político del país.

En medio de su participación en un seminario, el exmandatario aseguró que en Chile “no hay partidos políticos. En Chile hay pymes políticas . Tenemos 24 partidos en el Parlamento. Puede ser que el día 18 de agosto, cuando se presenten todos los candidatos, aparezcan casi 30 partidos, según ha dicho el Servel. Como 15 o 20 candidatos presidenciales. El gran negocio es ser candidato presidencial cada 4 o 5 años”.

En ese escenario, el ministro Elizalde, al ser consultado por los dichos del expresidente, indicó que esa visión forma parte de “un diagnóstico bastante transversal”. Eso sí, afirmó que “hay que distinguir”.

“No todos los partidos o movimientos políticos tienen la característica a la cual hace mención el expresidente Frei, pero sí algunos” , sostuvo.

En ese sentido, remarcó “la importancia de generar incentivos que nos permitan tener fuerzas políticas más representativas, con más espaldas ciudadanas, por decirlo de alguna manera, y de esa manera generar condiciones para que se hiciera un diálogo constructivo que permita generar buenos acuerdos para el país".

“Por eso hemos insistido en la necesidad de enfrentar la atomización creciente de nuestro sistema político", indicó, afirmando que para eso desde el gobierno ya han presentado propuestas en el Parlamento.