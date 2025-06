Elizalde y dichos de Landerretche: “Me llama la atención cómo una voz individual que no representa a un colectivo tiene tanta cobertura”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada el debate que se ha generado en torno a las primarias presidenciales tras las palabras del economista que integra el comando de Carolina Tohá, Óscar Landerretche (PS), quien acusó que el Frente Amplio (FA) podría “convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias” en un eventual nuevo gobierno de derecha.

Consultado sobre el tensionado ambiente que quedó producto de sus dichos, esta jornada en conversación con Tele13 Radio el ministro reiteró que el gobierno “ha señalado que esperamos que la primaria se traduzca en la generación de la candidatura unitaria del progresismo, pero también hemos señalado que tenemos un rol de presindencia”.

“Y en ese marco, bueno, siempre las campañas implican dime y diretes, afán de diferenciación, a veces se dicen algunas cuestiones pasadas de tono. Lo importante es mantener un clima, entendiendo que una primaria es para resolver diferencias entre quienes sienten que son parte de un proyecto común”.

Lo relevante de este proceso, destacó, “es que una vez realizado el evento electoral y conocido su resultado, todos respeten el resultado. Porque finalmente cuando uno se somete a un mecanismo de primaria, acepta las reglas del juego”.

En esta línea, y sobre la discusión que ha generado los dichos de Landerretche, Elizalde fue tajante en sostener que “esas son declaraciones que no representan ni a la candidatura que apoya, de acuerdo a lo que se ha enseñado públicamente, ni al partido en que milita”.

“A mí me llama la atención cómo una voz individual que no representa a un colectivo tiene tanta cobertura, quizás porque es disonante, y no se destaca lo que han manifestado los actores más representativos de los distintos partidos y movimientos que participan en las primarias”, expresó.

Elizalde por “Ley Mordaza 2.0″

Por otra parte, y consultado a su vez sobre la llamada “Ley Mordaza 2.0″, proyecto que busca sancionar en el ámbito penal a quienes divulguen información contenida en causas criminales que se tramitan en los tribunales , -esto en el marco de las filtraciones que han ocurrido de diversas investigaciones-, Elizalde fue claro en señalar que “aquí hay un principio que es necesario siempre promover, que es la libertad de expresión”.

“Meter a los periodistas dentro del marco regulatorio que hay entre fiscales, jueces, abogados intervinientes, me parece a mí que es inadecuado porque son roles distintos”, sostuvo.