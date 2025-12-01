Embajador de Estados Unidos Brandon Judd dice que críticas del gobierno de Boric a Trump “tienen un costo”

Comentando en sus redes sociales una publicación de La Tercera sobre sus frenéticos primeros días en el puesto, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó que “tienen un costo” las críticas del gobierno de Gabriel Boric a Donald Trump.

“Mis comentarios resonaron tanto en los medios como entre la gente, porque la relación entre Estados Unidos y Chile es importante”, planteó el representante norteamericano en una publicación en X.

Esto, en alusión a la conferencia de prensa en la que manifestó que los dichos de Boric sobre Trump dañaban al pueblo chileno y en la que abordó el escenario electoral en el país, haciendo ver que uno de los posibles gobiernos, el del candidato José Antonio Kast, sería mejor “contra la delincuencia y mejor para los negocios“.

Tales afirmaciones, motivaron una nota de protesta de la Cancillería.

El embajador Judd hizo ver que sus dichos, apuntaban a su “decepción con el estado actual de las relaciones”.

“Las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno. Y aunque no sé quién ganará el 14 de diciembre, me comprometo a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo Presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro”, señaló.