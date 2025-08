En medio de cuestionamientos a su candidatura: Galilea defiende “compromiso a fuego” de RN con Matthei

La mañana de este viernes, el diputado Andrés Celis (RN) dejó ver un desorden en las filas de Chile Vamos en torno a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“Si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector”, dijo en radio Universo.

No solo eso, el parlamentario aseguró que la mitad de sus pares de RN están por tener un candidato único.

Horas más tarde, el diputado matizó sus dichos. “Necesitamos un Parlamento que le dé gobernabilidad a este país, y en esto quiero ser sumamente claro: a segunda vuelta tenemos que apoyar a un solo candidato, a una sola candidata. Y esa misma generosidad que si pasa Evelyn Matthei a segunda vuelta se la pido al Partido Republicano que le dé ese apoyo a Evelyn Matthei. Como yo tampoco me pierdo, que si finalmente a segunda vuelta va a pasar el candidato Kast va a tener todo mi apoyo”, afirmó en un video.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Luego, agregó que debido a “que hoy día no hay acuerdo en lista única”, es que hace un llamado a su coalición, a republicanos y al Partido Social Cristiano, “a que puedan dialogar y conversar para que en el evento, en el que sea necesario, tener lista única al Parlamento, y que haya una sola candidata o un solo candidato”.

Dicho eso, aseguró: “Si no se llega a ese acuerdo que yo pido y espero, bueno, yo no me pierdo y por cierto que voy a cumplir con los acuerdos y voy a apoyar y voy a votar por Evelyn Matthei”.

Ante este escenario, el senador y timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, salió a reforzar el respaldo a la exalcaldesa de Providencia, descartando de esta manera que exista una segunda mirada.

“Renovación Nacional, a través de su Consejo General, decidió hace ya algún tiempo respaldar prácticamente de manera unánime a Evelyn Matthei para la Presidencia de la República. Ese es un compromiso a fuego”, comenzó señalando.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Cada uno de los actuales parlamentarios, la dirigencia y también quienes se van a postular al Parlamento, deben seguir esforzándose día a día en construir lo que entendemos y creemos es la mejor alternativa para el país a contar del próximo año. Por lo tanto, Evelyn Matthei es nuestra candidata y no hay ninguna doble mirada”, afirmó.

Luego sostuvo que los parlamentarios que “habrían abierto la puerta a una decisión distinta”, ya aclararon “que sus dichos fueron sacados de contexto, y que respaldan absolutamente la candidatura de Evelyn Matthei”.