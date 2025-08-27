En medio de los cuestionamientos al líder PC: Vallejo evita polemizar los dichos de Carmona contra Marcel

Ruido y molestia han generado en el oficialismo las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona , sobre el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Y es que tras la salida del exjefe de la billetera fiscal de La Moneda, Carmona cuestionó su gestión a cargo de Hacienda.

Con eso, las críticas hacia Carmona no solo se han mantenido en dirigentes de los partidos oficialistas, sino que también llegaron al gobierno. Ayer, la titular de la Mujer, Antonia Orellana, sugirió que el líder PC “podría guardarse algunas declaraciones”.

Otra voz del Ejecutivo que ha tocado el tema, es la ministra vocera Camila Vallejo (PC), quien ayer desdramatizó la situación, y hoy -en conversación con Canal 13- también optó por no polemizar el asunto, enfatizando en la evaluación positiva del gobierno sobre Marcel.

“Nosotros tenemos muy claro lo que ha sido el liderazgo del ministro Marcel en el equipo económico de gobierno. El ministro Marcel, por mandato del Presidente Gabriel Boric, logró varios objetivos fiscales y económicos relevantes para el país”, aseguró Vallejo.

Luego, sobre los reproches del líder PC, sostuvo: “Entre presidentes de partidos y parlamentarios pueden haber debates cruzados”.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Las opiniones de los partidos, de los parlamentarios, del mundo político pueden traer más o menos esquilas, pero nuestro gobierno tiene muy claro lo que ha hecho en materia económica, los impactos positivos que ha tenido para las familias trabajadoras y también muy consciente de la tarea que le quedan estos siete meses ahora al nuevo ministro de Hacienda para, junto con la responsabilidad fiscal, seguir contribuyendo a la reactivación económica y a la generación de empleo”, cerró la ministra.