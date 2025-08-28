SUSCRÍBETE
Política

En medio de tensión en comando de Jara: Lagos Weber asegura que Figueroa lo contactó para limar asperezas

Hace dos días la secretaria general del PC reprochó al senador Lagos Weber por criticar a Lautaro Carmona, y lo instó a preocuparse de la campaña de Jara. Hoy el parlamentario PPD afirma que tras un llamado de Figueroa, el tema ya fue superado.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: Andres Perez

Días crispados ha tenido el oficialismo, luego de las reprochadas declaraciones del presidente del PC Lautaro Carmona en contra del exministro de Hacienda Mario Marcel.

Uno de los tantos críticos a la postura de Carmona fue el senador integrante del comando presidencial de Jeannette Jara (PC), Ricardo Lagos Weber (PPD).

En concreto, el PPD sostuvo que los dichos del líder PC generan fraccionamiento y afectan a la candidatura de Jara. Dicho pronunciamiento no fue bien visto por la secretaria general de los comunistas Bárbara Figueroa.

La también integrante del comité estratégico de Jara buscó poner orden en las vocerías de la candidata e instó al militante PPD a enfocarse en la agenda de la abanderada PC.

Mario Tellez MARIO TELLEZ

En este ambiente tensionado por el presidente del PC, Lagos Weber fue consultado sobre cómo tomó este llamado de atención.

“Estamos muy bien, seguimos trabajando. Hablé con Bárbara Figueroa, que me llamó y eso está completamente limado, cualquier ripio que haya habido, que ella haya puesto, porque yo nunca me refería a ella en todo caso y nunca respondí, porque mi prioridad es la campaña”, aseguró.

“Ella planteó en algún momento, que hay que sentarse y quizás conversar nuevamente en torno a estas materias, a lo que ha pasado durante esta semana. Yo creo que siempre es bueno conversar y tratar de aclarar las cosas”, añadió.

“De la misma forma que Bárbara Figueroa me contactó, de la misma forma creo que se puede conversar”, concluyó el senador.

