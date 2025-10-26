En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

23/09/2025 - CONVERSATORIO EVELYN MATTHEI UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Acompañada por su encargado estratégico Juan Sutil, y su vocera Paula Daza, la candidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) llegó a los estudios de Canal 13 para enfrentarse a sus siete contendores en un nuevo debate presidencial.

En la previa de este espacio de discusión, la abanderada se refirió a su preparación para esta jornada.

“Yo me preparé con seriedad, como hago todo en mi vida, seriedad. Pero al mismo tiempo con alegría, porque creo que es súper importante traspasar a los chilenos un sentimiento de que sí podemos salir adelante, que tenemos muchos problemas con el crimen organizado, con el narcoterrorismo,con la inmigración ilegal, con el bajo crecimiento, con la nula creación de empleo, hay muchos problemas, pero podemos salir adelante”, sostuvo.

Luego marcó: “Tenemos los recursos, tenemos la gente, y por lo tanto también un mensaje de optimismo, pero de mucha seriedad al mismo tiempo, porque el optimismo sin seriedad no va a ningún lado”.