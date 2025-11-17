“Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta
Según destacó, es "una noticia extraordinaria" que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano, similar a loque ocurre en Argentina con Milei.
Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español VOX, felicitó esta jornada al candidato presidencial José Antonio Kast por sus resultados en las elecciones de ayer, donde pasó a segunda vuelta para enfrentarse contra la candidata oficialista Jeannette Jara.
“Enhorabuena a mi amigo José Antonio Kast por su excelente resultado“, destacó mediante la red social X.
Luego apuntó que con esto ”anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre".
“¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria“, concluyó.
En esta misma línea, en declaraciones a la prensa, según consigna el medio español La Vanguardia, el líder de VOX detalló que “la victoria de nuestro amigo y aliado José Antonio Kast en Chile es una noticia extraordinaria que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano”.
A su juicio, esto “ya ha ocurrido en Argentina”, en referencia a la victoria de Javier Milei en Argentina.
