“Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta

Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español VOX, felicitó esta jornada al candidato presidencial José Antonio Kast por sus resultados en las elecciones de ayer, donde pasó a segunda vuelta para enfrentarse contra la candidata oficialista Jeannette Jara.

“Enhorabuena a mi amigo José Antonio Kast por su excelente resultado“, destacó mediante la red social X.

Luego apuntó que con esto ”anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre".

“¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria “, concluyó.

En esta misma línea, en declaraciones a la prensa, según consigna el medio español La Vanguardia, el líder de VOX detalló que “la victoria de nuestro amigo y aliado José Antonio Kast en Chile es una noticia extraordinaria que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano”.

A su juicio, esto “ya ha ocurrido en Argentina”, en referencia a la victoria de Javier Milei en Argentina.