BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Enhorabuena a mi amigo”: presidente de VOX felicita a Kast por su paso a segunda vuelta

    Según destacó, es "una noticia extraordinaria" que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano, similar a loque ocurre en Argentina con Milei.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    José Antonio Kast y Santiago Abascal.

    Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha español VOX, felicitó esta jornada al candidato presidencial José Antonio Kast por sus resultados en las elecciones de ayer, donde pasó a segunda vuelta para enfrentarse contra la candidata oficialista Jeannette Jara.

    “Enhorabuena a mi amigo José Antonio Kast por su excelente resultado“, destacó mediante la red social X.

    Luego apuntó que con esto ”anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre".

    “¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria“, concluyó.

    En esta misma línea, en declaraciones a la prensa, según consigna el medio español La Vanguardia, el líder de VOX detalló que “la victoria de nuestro amigo y aliado José Antonio Kast en Chile es una noticia extraordinaria que va a empezar a cambiar poco a poco la cara del continente hispanoamericano”.

    A su juicio, esto “ya ha ocurrido en Argentina”, en referencia a la victoria de Javier Milei en Argentina.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastVOXJavier MileiEspañaArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Dr. File”, Pamela Jiles y la hermana de Parisi: quiénes son los 14 diputados del Partido de la Gente

    Solari declina asumir un rol de primera línea en la segunda vuelta de Jara

    Rodrigo Vattuone, Pdte. del PDG: “No somos dueños de los votos de Franco Parisi”

    Socialismo Democrático apunta a Boric por mal desempeño de Jara y pide que se mantenga al margen en segunda vuelta

    Sumar propuestas, nuevo eslogan, rol de los perdedores y a la caza de Parisi: el segundo tiempo de Kast

    “Ni facho ni comunacho”: voto por Parisi le dio el triunfo en 4 regiones y 65 comunas, con más ventaja sobre Kast que Jara

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Dr. File”, Pamela Jiles y la hermana de Parisi: quiénes son los 14 diputados del Partido de la Gente
    Chile

    “Dr. File”, Pamela Jiles y la hermana de Parisi: quiénes son los 14 diputados del Partido de la Gente

    Solari declina asumir un rol de primera línea en la segunda vuelta de Jara

    Rodrigo Vattuone, Pdte. del PDG: “No somos dueños de los votos de Franco Parisi”

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC
    Negocios

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado
    El Deportivo

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado

    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Nicolás Córdova se blinda en la antesala del duelo de la Roja ante Perú: “Me interesa que siempre se hable con la verdad”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”
    Cultura y entretención

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador
    Mundo

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó