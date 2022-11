Eric Aedo, jefe de bancada DC: “Si no hubieran estado esos votos (de diputados del partido), hoy el presidente de la Cámara no sería Vlado Mirosevic”

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, abordó la votación que se realizó este lunes para definir la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se impuso Vlado Mirosevic (PL).

Tras la caída del pacto administrativo que suscribieron en marzo pasado los partidos del oficialismo, más la DC, el PDG e independientes que establecía que sería la comunista Karol Cariola quien presidiría la Cámara Baja, ayer se definió que será el diputado Mirosevic tras conseguir 77 respaldos en una segunda votación, por sobre el DC Miguel Ángel Calisto, que obtuvo 74 preferencias.

Al interior de la DC la votación estuvo dividida. Aedo fue uno de los parlamentarios de la colectividad que se inclinó por la opción de su copartidario -junto a Joanna Pérez, Jorge Saffirio y el propio Calisto- en desmedro de Mirosevic. Pese a esta fragmentación, el jefe de la bancada falangista afirmó que aún el partido se siente parte del pacto administrativo. “O sea, claro que sí. Si no hubiesen estado esos votos (de Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Felipe Camaño y Héctor Barría), hoy el presidente de la Cámara no sería Vlado Mirosevic, así que no hay cambio en eso”, manifestó.

Respecto a los dichos del mismo Mirosevic, de que la DC ya no era parte del acuerdo por los descuelgues en la votación, Aedo añadió que tal premisa “debe ser parte de la euforia de la celebración del presidente de la Cámara”.

“Si vamos a entrar en una espiral de, insisto, pasadas de cuenta, bueno, entonces todos nos vamos a atener a las consecuencias de aquello”, afirmó Aedo.

Postulación de Calisto

Respecto al nombramiento de su correligionario Miguel Ángel Calisto por parte de Chile Vamos para buscar la presidencia de la Cámara de Diputados, Aedo afirmó que fue durante la misma sesión que se enteraron de su postulación.

“Muy pocos minutos antes, estando en la Sala prácticamente tuvimos esa notificación y obviamente esa sorpresa, digamos, nos dejó en una situación bastante incómoda desde el punto de vista político, y esa situación obviamente hoy la enfrentamos y la conversamos durante el almuerzo de la bancada”, afirmó el jefe de diputados DC.

Debido a que era una carta de la oposición, Aedo aseveró que “el diputado Calisto sigue siendo parte de la bancada de la Democracia Cristiana, sigue siendo democratacristiano. Nosotros vamos a respaldar al diputado Calisto, él ha dado una explicación a la bancada, nosotros hemos dado vuelta la página, acá ha habido libertad para actuar y esa libertad la vamos a respetar, así como respetamos a quienes en una primera y segunda vuelta votaron por Vlado, y efectivamente aquí no va a haber sanciones”.

En esa línea, respecto a las “heridas” que dejó la votación de los integrantes de la DC para la presidencia de la Cámara, advirtió que “yo quiero dar un comunicado en ese sentido a quienes están pensando hacer censuras o cambiar las comisiones: cuidado, que cuando uno abre una puerta de revancha puede recibir también contra respuesta, así que yo espero que exista sensatez en el oficialismo, porque si abre esa temporada de caza de brujas obviamente que eso también los puede afectar”.