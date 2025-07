“Es un amor por conveniencia”: Yeomans responde a campaña de José Antonio Kast por PGU

La diputada del Frente Amplio (FA) Gael Yeomans “recogió el guante” y respondió a la campaña que lanzó el candidato presidencial José Antonio Kast para descartar que si él llega a La Moneda va a dar fin a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Kast lanzó este lunes la campaña “Te amo PGU”, como reacción a un video que Yeomans difundió en sus redes sociales asegurando que él quería eliminar el beneficio.

Yeomans, en tanto, replicó con un nuevo video, acusando que la carta presidencial de los republicanos y el Partido Social Cristiano tendría “un amor por conveniencia” con esa política pública.

“El 2024 votaron en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones. Si no había reforma de pensiones, no había aumento de la PGU. Ese mismo año, en la votación en particular, se abstuvieron del artículo que aumentaba la PGU a 250.000 pesos. Recordemos que la abstención se suma al rechazo a las votaciones. Y además, votaron en contra del mecanismo que financiaba el aumento de la PGU", aseguró la legisladora oficialista.

La diputada hizo ver que desde el sector de Kast, incluso, atacaron “a los parlamentarios de Chile Vamos y a sus partidos por votar a favor y estar por el acuerdo para una reforma de pensiones”.

“Esta campaña de Kast no es más que un ofertón electoral. En el año 2024 votaron en contra del aumento del salario mínimo y también rechazaron la posibilidad de avanzar en una reforma de pensiones. Y ahora, están a favor. Curioso, ¿no? Lo de Kast con la PGU es un amor por conveniencia, porque su verdadero amor son las AFP", cerró Yeomans.