“Está hecho pensando en Chile” y “no va en línea con el crecimiento económico”: las reacciones desde el oficialismo y la oposición por el Presupuesto 2024

Esta noche, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los ejes centrales de su segundo Presupuesto de la Nación 2024, cuya expansión será por sobre lo previsto, de 3,5%, y tendrá énfasis en seguridad, salud, educación vivienda, emergencias, cuidados y cultura.

El Jefe de Estado puntualizó que las áreas dónde se establece un mayor énfasis no están aisladas: “Trabajar para reducir los tiempos en las listas de espera mejora significativamente la calidad de vida de las personas de nuestra patria; fortalecer la educación pública es quitarle poder directo al narcotráfico; abrir espacios a la cultura es recuperar nuestros barrios; y aumentar la inversión es generar más empleos de mayor calidad. Por eso, avanzamos en nuestro compromiso con la seguridad pública, económica y social”.

Una vez que el Mandatario terminó de dar a conocer el Presupuesto 2024 en cadena nacional, algunos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, salieron a entregar sus primeras impresiones.

Oficialismo valora énfasis en necesidades ciudadanas

El jefe de la bancada de diputados del PS, Daniel Manouchehri, valoró el anuncio presidencial, al destacar que “un presupuesto con énfasis en la salud, la seguridad, la vivienda y el buen uso de los recursos públicos es un presupuesto pensando en Chile”.

En esa línea, agregó que “el gobierno hace lo correcto en poner en poner acento en seguridad social, económica y pública. Esperamos que en la discusión en el Congreso todas las fuerzas políticas pongan los intereses de Chile por sobre sus pequeños intereses políticos”.

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) afirmó que “acá hay un presupuesto responsable, con un fuerte foco reactivador y en dar seguridades; seguridad en lo social, seguridad pública y en la respuesta ante necesidades muy sentidas en vivienda, salud, educación, niñez, género y cuidados. Por primera vez reflejará el aporte del royalty, todo aquello unido y reforzado por el hilo de la probidad y buen uso de los recursos públicos”.

“Por todo ello espero que podamos debatir este presupuesto en el Congreso con la oposición, pero espero sea desde el ánimo honesto de perfeccionarlo y no desde el obstruccionismo y la pequeñez política que solo le hace daño al país”, recalcó Cicardini.

La diputada Gael Yeomans (CS), presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló en su cuenta X que el Presupuesto 2024 tiene “el foco en las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Probidad en el uso de los recursos, fortalecer la salud y la educación pública, avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados e inversión pública para la reactivación económica”.

A pesar de no ser parte de la alianza de gobierno, el presidente de la Cámara y diputado DC, Ricardo Cifuentes, indicó que “nos parecen bien las prioridades que el Presidente ha planteado en el presupuesto 2024: salud, vivienda, seguridad, tienen todo un crecimiento por sobre el promedio del 3,5%. Me parece sí que hubiera sido deseable escuchar algo más sobre el buen uso de los recursos, creo que ahí tenemos que trabajar mucho en la discusión del Presupuesto en los meses de octubre y noviembre”.

Oposición cuestiona gasto ante escenario económico

En tanto, desde la oposición, el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “el anuncio del Presidente del crecimiento del gasto del 3,5% no va en línea con el crecimiento económico que vamos a tener este año, que es del 0%, y la proyección del próximo año no es muy auspicioso tampoco. Tenemos hoy día una recesión económica muy dura que nos tiene con 800.000 cesantes, y por lo tanto, hay que hacerse cargo de que tenemos menos ingresos. Ahora, lo importante es que este aumento sea gastado realmente en lo que a los chilenos les preocupa, que hoy día tiene que ver con la delincuencia, con las listas de espera y también con la generación de nuevos puestos de trabajo”.

La diputada Sofia Cid (RN), integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, afirmó que “me parece que es un exceso de voluntarismo decir que el presupuesto maneja bien la economía y el crecimiento, cuando el gobierno no ha sido capaz de reactivar la economía ni crear empleos. Creo que esa valoración debe hacerse por los que revisaremos el presupuesto”.

Asimismo, destacó que “las medidas de probidad van en la línea que nosotros desde la oposición habíamos pedido, pero son absolutamente insuficientes, por lo mismo, vamos a hacer propuestas. Pediremos al gobierno que entre estas medidas incluya el proyecto que ingresé la semana pasada, que prohíbe postular a cargos de elección popular o trabajar en el servicio público a quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad”.

El diputado Miguel Mellado (RN), integrante de las comisiones de Economía y Hacienda, sostuvo que “los primeros anuncios del Presidente, lo que leyó esta noche, la verdad es que nos deja bastante preocupados. Un 3,5% aumento del gasto cuando el PIB tendencial, según el Consejo Fiscal Autónomo, era alrededor de un 2,3%, sin tener los ingresos para aquello me preocupa mucho”.

“Me preocupan hechos que son importantes, como hablaba de cárceles, pero se demoran 8 años en hacer las cárceles. El tema de salud, no habló de las listas de espera, de con qué rapidez, pero el crecimiento del gasto sí lo va a realizar. En el tema de seguridad, las transferencias se hicieron recién en agosto para el Plan Contra el Crimen Organizado y no vemos una efectividad de esos planes en el terreno. Aquí me preocupa el tema de las transferencias a fundaciones, me preocupa muchísimo que haya probidad en cada una de las líneas”, agregó Mellado.

El diputado y subjefe de la Bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, señaló que “es de esperar que esta vez los anuncios del Presidente Boric sí se hagan realidad, y que el Presupuesto 2024 haya destinado las principales necesidades y urgencias de los chilenos en materia de seguridad, salud, educación, y por cierto, garantizando el crecimiento, desarrollo y la buena utilización de recursos públicos. Nos hemos acostumbrado a que las declaraciones se quedan solo en eso y los hechos no se condicen con la voluntad y lo que señala el Presidente”.

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG) afirmó que el anunció del Mandatario “todavía esta muy soñado y lejos de la realidad que tenemos hoy día de las condiciones del país, donde no tenemos crecimiento económico, extrañé que esa parte la manifestara fuerte y claro, cuál va a ser el apoyo a los emprendedores, cómo vamos a crecer con los empresarios, que tienen también muchos problemas y que han quebrado muchas empresas en diferentes regiones del país, lo que se traduce en cesantía y pobreza. Creo que esa parte al Presidente le falta entenderla y desde ahí buscar medidas de incentivos”.