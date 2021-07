Esta tarde se llevará a cabo la interpelación al ministro Paris por el manejo de la pandemia

Para hoy martes 20 de julio a las 15.30 horas está programado que se lleve a cabo la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, por el manejo que ha tenido de la pandemia en el país, luego de que esta fuese aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de junio con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

Específicamente, según indicó el diputado de Revolución Democrática (RD), Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, quien impulsó la interpelación junto con miembros de oposición de dicha instancia, y quien estará a cargo del cuestionario al titular de Salud, la interpelación se realizará ya que “nos preocupa la situación que están viviendo los trabajadores de la salud; nos preocupa el escándalo respecto al manejo de la primera persona contagiada con Variante Delta en nuestro país, frente a lo cual aún no tenemos claridades; nos preocupa la ausencia de disposición del gobierno a incorporar visiones distintas, desde las sociedad científicas, del Colegio Médico”.

“Es decir, aquí temas sobran. Esto no va a ser una pasada por el matinal ni el Informe Epidemiológico, va a ser una oportunidad en la que vamos a poder entrar en profundidad en distintos temas que estoy seguro son de interés de la opinión pública”, sostuvo en su momento.

Al respecto, el propio ministro Paris indicó anteriormente a que espera que “los diputados, en su fuero interno, tomen la decisión basándose en los criterios más ecuánimes posibles”.

Desde el Minsal, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza ha indicado que “siempre es bueno tener una oportunidad para dar a conocer las medidas de particularmente en esta situación de pandemia”, mientras el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac sostuvo que “evidentemente el Parlamento está en todo su derecho a hacer las consultas que parezcan pertinente. Hay que destacar que el ministro Paris ha estado en contacto muy cercano con el Parlamento; ha asistido a más de 60 sesiones y él ha estado entregando sobre estas materias; sin embargo, nosotros sí vemos esto como una tremenda oportunidad de entregar en forma sistematizada todo el trabajo que se ha venido haciendo en todos estos últimos meses”.

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, por su parte destacó que con esto más bien “se quiere hacer un punto político (...) No han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”

“Hay un interés más bien político. El ministro ha estado 58 veces exponiendo en el Congreso desde que asumió como ministro, en todas las sesiones y comisiones que se le ha pedido. Entonces, que se ocupe como argumento que el gobierno no escucha, no es así. Se quiere hacer un punto político, otra vez más como lo hicieron con la acusación constitucional, porque no han sabido cómo seguir pegándole al gobierno”, señaló.