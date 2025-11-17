¿Estaba enojada?: El inesperado gesto de Matthei a la prensa tras derrota en la elección presidencial

La derrotada Evelyn Matthei (UDI) protagonizó una polémica con la prensa la noche de este domingo, luego de acudir a la sede del partido del abanderado republicano, José Antonio Kast, para felicitarlo por su paso a la segunda vuelta, en la que se medirá con la candidata oficialista, Jeannette Jara.

La situación se registró a la salida de la exalcaldesa de Providencia de la casona de calle Presidente Errázuriz, en Las Condes, donde era esperada por los medios de comunicación.

La exministra ya había reconocido su derrota desde su comando, en Enrique Foster, y había confirmado su respaldo a Kast cuando subió al escenario en el acto de festejo del republicano. La aspirante de la derecha tradicional a La Moneda quedó en quinto lugar, por debajo de Jara, Kast, Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL), y solo superó a los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Al retirarse, Matthei optó por no hablar con los medios y se dirigió a su automóvil, mientras la prensa le hacía consultas referentes a su eventual participación en la campaña del exdiputado para el balotaje y también sobre su caída en la elección.

Entonces, cuando logró subir a su vehículo, la ex jefa comunal levantó el dedo del medio de su mano derecha, un gesto que fue interpretado como una ofensa a los medios que le hacían dichas preguntas.

El momento quedó registrado en un video que ha sido compartido en algunas cuentas en redes sociales, en el que además se logra escuchar la reacción de sorpresa de algunos periodistas ante el inesperado gesto.

Hasta ahora, ni la candidata ni su equipo se han referido a esta nueva polémica de la ahora ex abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

El hecho sucede cuando resta despejar el siguiente paso de Matthei: si tendrá algún rol activo en la campaña del republicano, si se retirará de la primera línea política o si se reinventará.