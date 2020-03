Estallido social y orden público enfrentan a las dos almas de la oposición

Un “debate epistolar”. Así calificaron en la oposición la discusión que se abrió luego de que un grupo de figuras de la DC, el Frente Amplio, el PS y el PC difundiera ayer una dura carta para responder la misiva que, una semana antes, habían firmado cerca de 300 personeros emblemáticos de la ex Concertación, en la que se hacía un “urgente” llamado a un acuerdo nacional para restablecer el orden público y que fue valorado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Ambos textos evidenciaron las diferencias -o dos almas- que coexisten en la centroizquierda respecto de cómo enfrentar los actos de violencia tras el estallido del 18 de octubre. Una controversia que ha ido tomando fuerza al interior del sector ante los distintos llamados a “acuerdos” que han hecho el gobierno y el oficialismo.

Por un lado, en la primera carta -que firmaron figuras como las exministras Soledad Alvear y Mariana Aylwin y los senadores José Miguel Insulza (PS) y Felipe Harboe (PPD)- se hacía un fuerte énfasis en condenar la violencia y en la necesidad de llegar a un acuerdo que garantice la paz social y la recuperación económica, mientras que en la réplica se llama a mantener la movilización y se critican duramente los acuerdos que ellos denominaron “elitarios”.

“Un acuerdo nacional entre una representación política oligarquizada y en crisis, como el que ha propuesto un grupo de exdirigentes de la Concertación, no constituye un camino viable para dar cuenta de las demandas sociales, ni de reconocimiento y participación política como las que se han expresado a partir del movimiento del 18 de octubre”, se lee en la réplica, que firmaron figuras como la excandidata presidencial del FA Beatriz Sánchez, el senador DC Francisco Huenchumilla, la diputada PC Camila Vallejo, su par del PS Maya Fernández y el alcalde PC de Recoleta, Daniel Jadue, entre otros.

“Se equivocan aquellos que quieren reducir el problema político y social actual a un tema de orden público”, se enfatizó en la respuesta.

Según comentaban ayer en el sector, el estallido social no hizo más que cristalizar las diferencias que convivían al interior de la oposición, entre corrientes “más progresistas” ligadas a lo que fue la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, ante otros sectores “más conservadores” vinculados a los gobiernos de la Concertación.

“La oposición está dividida, el PC y sectores del FA y del PS, e incluso de la DC, han manifestado distintas posiciones. Una es una oposición democrática y otra es una oposición que está privilegiando la movilización social. Yo no reniego de ella, pero no podemos pasar con movilización social dos años más esperando que haya una nueva Constitución. Eso no es democrático”, dijo Mariana Aylwin respecto de las dos almas.

Por su parte, el exvocero de gobierno Francisco Vidal (PPD) -quien ha criticado con vehemencia la carta suscrita por los exministros de la Concertación- afirmó ayer que “esas dos cartas reflejan las diferencias que tuvimos en los años 90 hasta el último día del gobierno de Bachelet. Su origen está en los autocomplacientes, quienes hegemonizaron la Concertación, y los autoflagelantes, que gobernaron en la Nueva Mayoría”.

Desde el mundo académico, el cientista político de la U. de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que la coexistencia de dos oposiciones tan disímiles podría, incluso, complicar la búsqueda de acuerdos para los próximos desafíos electorales. “Son dos oposiciones totalmente distintas. Los ex Concertación no tienen nada que ver con los de la nueva oposición. Hay historias comunes, pero con puentes cortados”, dijo.

Y agregó: “En ningún caso habrá, por ejemplo, un pacto formal entre los grupos de Aylwin y Alvear con esta nueva oposición. De hecho, no sería extraño que desde esa nueva oposición se produzca alguna fuga de exconcertacionistas, como José Miguel Insulza”.