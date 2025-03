“Estamos esperando el pronunciamiento”: Squella emplaza a Matthei a comprometer apoyo en segunda vuelta al candidato de oposición ganador

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, emplazó a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) para que comprometa su apoyo en segunda vuelta al candidato de oposición ganador, en el caso de que ella no avance a las elecciones de noviembre.

En conversación con CNN Radio, el timonel de la tienda abordó las condiciones que impuso el candidato Johannes Kaiser para respaldar a otro abanderado: “Si ella (Evelyn Matthei) quisiera avanzar, por ejemplo, en una ley de aborto, como lo ha insinuado en otras oportunidades, teniendo algún grado de simpatía con algo tan sensible para una porción importante de la población, por supuesto que para nosotros sería fundamental que no lo hiciera. Y así una serie de elementos que la única diferencia, y por eso hago el punto respecto de tu comparación con Johannes Kaiser, de que ya vimos que no es conveniente hacerlo por la prensa, porque al final sí que tú lo haces por la prensa, como lo hizo Sebastián Sichel para la segunda vuelta con José Antonio Kast, al final del día tú estás diciendo, mire, voy a poner algún par de condiciones que no sea posible de cumplir y con eso me lado las manos y no lo apoyo”.

En esa línea, añadió: “Para nosotros es tan importante que gane alguien distinto a quienes gobiernan hoy día que, por supuesto, vamos a buscar la manera de que esté todo dispuesto para que efectivamente se logre el propósito en segunda vuelta con quien sea”.

Por lo mismo, Squella también llamó a la candidata de la UDI a manifestar su postura en segunda vuelta.

“Nosotros estamos esperando todavía el pronunciamiento de Evelyn Matthei, que no lo ha hecho, de que apoyaría a cualquier persona de la oposición si es que ella no fuera la que la que va a pasar a segunda vuelta, que es muy probable” zanjó.

El presidente de la colectividad recalcó los resultados de las encuestras: “Si tu ves las encuestas de este fin de semana, los dos candidatos de derecha están cerca del margen de error. En la Cadem, por ejemplo, ella marca 18 y los otros candidatos marcan 13, el margen de error debe ser tres algo, y está recién partiendo la campaña, ella lleva cuatro años en campaña”.