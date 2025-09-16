SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Eutanasia: senador Castro dice esperar que gobierno ponga discusión inmediata al proyecto post Fiestas Patrias

El parlamentario abordó las advertencias de las facultades de medicina, y si bien destacó que “tienen el legítimo derecho de plantear su punto de vista”, recalcó que la discusión debe darse en el Parlamento.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

El senador e integrante de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), abordó este martes las críticas que han emanado distintos sectores por el proyecto de Ley de Eutanasia, además dijo esperar que al regreso de Fiestas Patrias el gobierno ponga discusión inmediata a la iniciativa.

En diálogo con El Mostrador, el parlamentario defendió el proyecto ante la “preocupación” manifestada por los decanos de siete facultades de medicina del país.

En concreto, las autoridades académicas expresaron su “profunda preocupación por la tramitación del proyecto de ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido”, junto con ello, advirtieron “la inconveniencia de legislar este tema bajo presión en un contexto electoral”.

A eso se suman críticas como las del candidato presidencial del Partido Nacional Liberal (PNL), Johannes Kaiser, quien se manifestó en contra de impulsar una legislación en esa materia.

Al respecto, el senador Castro resaltó que las facultades de medicina “tienen el legítimo derecho de plantear su punto de vista”, aunque recalcó que la discusión debe darse en el Parlamento.

En ese sentido, destacó que “nadie puede hoy día objetar que la defensa de la vida choque o colisione con una muerte digna. La muerte digna es cuando ya se agotaron todos los medios, cuando ya el pronóstico de esa persona es irreversible, cuando está en condición terminal”, indicó.

En esa línea, destacó que “aquellos que no desean invocar esta reglamentación, esta norma, están en su derecho. A nadie se le va a imponer una muerte obligada, o una muerte acelerada si no lo quiere”.

Actualmente el proyecto cuenta con urgencia legislativa por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric. En ese escenario, el senador explicó que desde el sector esperan que después de Fiestas Patrias “el Ejecutivo, el gobierno, le coloque discusión inmediata, que es el plazo más breve, que son seis días”.

“Que lo coloque en la tabla a fines de septiembre o en octubre, se apruebe la idea de legislar en Sala, que yo veo que habría votos para aquello, se le dirige a una tendencia en esa dirección, y luego se termina la discusión en particular, los artículos, que algunos son nuevos, que trajo el gobierno, otros son de los propios senadores, y así culminemos este segundo trámite”, indicó.

Castro indicó que “sería lo más lógico” que el proyecto saliera dentro del gobierno de Boric. “Porque creo que ya, imagínense esperar más de los cuatro años que ha estado en el Senado desde que se aprobó en la Cámara, sería absurdo a esta altura de la vida”.

Más sobre:EutanasiaJuan Luis Castro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

“Tarde para llorar”: el spot de Carabineros con Carlos Pinto para prevenir siniestros en carreteras estas Fiestas Patrias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

“Al parecer, existiría la participación de un tercero”: Cordero por muerte de hombre en mall Plaza Vespucio

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”
Chile

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China
Negocios

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo
Tendencias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa
El Deportivo

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

“Me caía mal”: la confesión del Presidente Boric sobre el Mono Sánchez en Coquimbo

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine
Cultura y entretención

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa
Mundo

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse