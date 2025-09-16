Eutanasia: senador Castro dice esperar que gobierno ponga discusión inmediata al proyecto post Fiestas Patrias

El senador e integrante de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), abordó este martes las críticas que han emanado distintos sectores por el proyecto de Ley de Eutanasia, además dijo esperar que al regreso de Fiestas Patrias el gobierno ponga discusión inmediata a la iniciativa.

En diálogo con El Mostrador, el parlamentario defendió el proyecto ante la “preocupación” manifestada por los decanos de siete facultades de medicina del país.

En concreto, las autoridades académicas expresaron su “profunda preocupación por la tramitación del proyecto de ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido”, junto con ello, advirtieron “la inconveniencia de legislar este tema bajo presión en un contexto electoral”.

A eso se suman críticas como las del candidato presidencial del Partido Nacional Liberal (PNL), Johannes Kaiser, quien se manifestó en contra de impulsar una legislación en esa materia.

Al respecto, el senador Castro resaltó que las facultades de medicina “tienen el legítimo derecho de plantear su punto de vista”, aunque recalcó que la discusión debe darse en el Parlamento.

En ese sentido, destacó que “nadie puede hoy día objetar que la defensa de la vida choque o colisione con una muerte digna. La muerte digna es cuando ya se agotaron todos los medios, cuando ya el pronóstico de esa persona es irreversible, cuando está en condición terminal”, indicó.

En esa línea, destacó que “aquellos que no desean invocar esta reglamentación, esta norma, están en su derecho. A nadie se le va a imponer una muerte obligada, o una muerte acelerada si no lo quiere”.

Actualmente el proyecto cuenta con urgencia legislativa por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric. En ese escenario, el senador explicó que desde el sector esperan que después de Fiestas Patrias “el Ejecutivo, el gobierno, le coloque discusión inmediata, que es el plazo más breve, que son seis días”.

“Que lo coloque en la tabla a fines de septiembre o en octubre, se apruebe la idea de legislar en Sala, que yo veo que habría votos para aquello, se le dirige a una tendencia en esa dirección, y luego se termina la discusión en particular, los artículos, que algunos son nuevos, que trajo el gobierno, otros son de los propios senadores, y así culminemos este segundo trámite”, indicó.

Castro indicó que “sería lo más lógico” que el proyecto saliera dentro del gobierno de Boric. “Porque creo que ya, imagínense esperar más de los cuatro años que ha estado en el Senado desde que se aprobó en la Cámara, sería absurdo a esta altura de la vida”.