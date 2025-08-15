Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

El viernes por la tarde, desde el equipo de Evelyn Matthei (UDI) se confirmó que la abanderada Chile Vamos, Amarillos y Demócratas concurrirá durante la mañana del sábado a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) a inscribir su candidatura presidencial.

De acuerdo a lo adelantado por el entorno de la abanderada de opositora, concurrirá a eso de las 11.45 horas hasta calle Esmeralda 611 para dar pie, oficialmente, a su intento por llegar a la máxima magistratura del país.

La ida de la ex senadora y ex ministra gremialista hasta el Servel ocurrirá a horas de que expire el plazo legal para poder inscribir su nombre en la papeleta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

Para esta ocasión, se estima la presencia de miembros de las colectividades que están detrás de la candidatura, como lo son la Unión Demócrata Independiente (UDI), su domicilio político; Evolución Política (Evópoli); Renovación Nacional (RN); el movimiento Amarillos Por Chile; y Demócratas.

Esto a diferencia de lo ocurrido en junio pasado, cuando acudió a inscribir su precandidatura respaldada por los tres partidos integrantes de Chile Vamos, UDI, RN y Evópoli.

Cabe mencionar que, durante la misma jornada, Chile Vamos y Demócratas oficializarán ante el Servel el pacto electoral alcanzado este sábado tras las tratativas que desenredaron las indefiniciones que hasta primera hora de la mañana seguían rondando en el sector.

Esto luego que el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto comunicara su intención de competir por un escaño en el Senado por Aysén, pero como candidato independiente.

Lo anterior allanó el camino para que tanto la tienda liderada por Ximena Rincón como las otras colectividades de Chile Vamos pudieran llegar a un entendimiento y definiera, en la sede de RN, el pacto parlamentario.