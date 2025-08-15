SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Se espera que la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas arribe cerca del mediodía de este sábado hasta la oficina del Servel para posibilitar su presencia en la papeleta de noviembre.

Por 
Sebastián Yeza
Foto: RAUL BRAVO/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

El viernes por la tarde, desde el equipo de Evelyn Matthei (UDI) se confirmó que la abanderada Chile Vamos, Amarillos y Demócratas concurrirá durante la mañana del sábado a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) a inscribir su candidatura presidencial.

De acuerdo a lo adelantado por el entorno de la abanderada de opositora, concurrirá a eso de las 11.45 horas hasta calle Esmeralda 611 para dar pie, oficialmente, a su intento por llegar a la máxima magistratura del país.

La ida de la ex senadora y ex ministra gremialista hasta el Servel ocurrirá a horas de que expire el plazo legal para poder inscribir su nombre en la papeleta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

Para esta ocasión, se estima la presencia de miembros de las colectividades que están detrás de la candidatura, como lo son la Unión Demócrata Independiente (UDI), su domicilio político; Evolución Política (Evópoli); Renovación Nacional (RN); el movimiento Amarillos Por Chile; y Demócratas.

Esto a diferencia de lo ocurrido en junio pasado, cuando acudió a inscribir su precandidatura respaldada por los tres partidos integrantes de Chile Vamos, UDI, RN y Evópoli.

Cabe mencionar que, durante la misma jornada, Chile Vamos y Demócratas oficializarán ante el Servel el pacto electoral alcanzado este sábado tras las tratativas que desenredaron las indefiniciones que hasta primera hora de la mañana seguían rondando en el sector.

Esto luego que el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto comunicara su intención de competir por un escaño en el Senado por Aysén, pero como candidato independiente.

Lo anterior allanó el camino para que tanto la tienda liderada por Ximena Rincón como las otras colectividades de Chile Vamos pudieran llegar a un entendimiento y definiera, en la sede de RN, el pacto parlamentario.

Lee también:

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiChile VamosAmarillosDemócratasRNEvópoliUDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas
Chile

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes
Negocios

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

El otro Sougarret de El Teniente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League
El Deportivo

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Felipe González y el VAR, otra vez en la polémica: el penal que desató la furia de Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano
Mundo

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi