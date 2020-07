Evelyn Matthei por cambio de gabinete: “Lo que se requiere en general es un cambio en el tono”

“Lo que se requiere en general es un cambio en el tono”, dijo hoy la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al referirse al cambio de gabinete que el Presidente Sebastián Piñera realizará durante esta jornada.

El nombre de Matthei era uno de los que había sonado para la cartera de Interior. “Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen (risas), dijo en una entrevista con La Tercera durante el fin de semana.

Hoy, en el matinal Bienvenidos de Canal 13, volvió a ser consultada por este tema y señaló que “hacerse cargo hoy día (de un ministerio) es duro y por lo tanto, dije lo obvio (risas), que ojalá no me llamen. A estas alturas no voy a seguir hablando del tema. Si he tenido o no he tenido conversaciones con el Presidente es algo que queda... uno tiene que tener mucho respeto por el Presidente de la República”.

Además, abordó el diálogo que debe tener el Ejecutivo tras el cambio de ministros. “A mí una de las cosas que me gusta tanto de ser alcaldesa es que, en general, (...) nosotros estamos preocupados de los temas concretos, complejos, que está viviendo nuestra ciudadanía, y en general las soluciones son mucho más prácticas y menos ideológicas”.

“Espero que al conversación se pueda dar y es lo que necesita nuestro país. Naturalmente vamos a tener gente de extremos, de un extremo y del otro, pero la mayoría de nuestro país es gente sensata que lo quiere es poder darle un mejor futuro a sus hijos, a sus nietos, para ellos mismos también. Necesitamos bajar pasiones, más respeto, más escucharnos, más empatía y menos ideología”, añadió.