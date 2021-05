Matthei por primarias de Chile Vamos: “Me dicen que podría no salir un candidato de la UDI, ¿y qué si no sale un candidato de la UDI?”

Con entusiasmo, el pasado domingo la candidata a la reelección a la alcaldía de Providencia, Evelyn Matthei, expresó en un video publicado a través de su redes sociales que había “decidido participar de las primarias presidenciales de Chile Vamos”.

Un anuncio que en un principio fue abordado positivamente por su partido, pero que con el pasar de los días se fue tensionando: “La última palabra la tiene el consejo general de la UDI. Estamos viviendo momentos muy difíciles y definiremos quién es el mejor candidato que enfrenta a la izquierda”, dijo María José Hoffmann, secretaria general de la UDI.

Un mensaje que ratificaron al día siguiente, cuando la directiva del partido se dirigió a la prensa: “La UDI también va ejercer su liderazgo, y vamos a tomar una definición que se va a conversar y resolver en el consejo general. No necesitamos que ningún candidato diga que va a la primaria, porque esa es una decisión política de la UDI”, añadió Hoffmann.

En conversación con Radio Infinita, la edil criticó el jueves la forma en que distintos dirigentes del partido han reaccionado a su interés de competir en primarias.

“Pedí una reunión con Javier Macaya porque no merezco ser tratada como me han tratado. Creo que las palabras de María José Hoffmann fueron súper desafortunadas, (ella dijo) ‘no nos temblará la mano’, como si yo fuera enemigo, no soy enemigo. He participado en todas las franjas, he estado con ellos y todos los candidatos...”, dijo Matthei, añadiendo que “no hay que temerle a la democracia. Si alguien quiere llegar a la Presidencia de la República, tiene que someterse a toda la competencia”.

La mañana de este viernes, en conversación con T13 radio, Evelyn Matthei aseguró que espera reunirse el día de hoy con Javier Macaya, timonel del partido, para conversar esta materia.

“Siempre he señalado que si me hubiesen dicho de un principio que solo iría un candidato tras votarse en el consejo general, ningún problema. Cuando me ponen las reglas claras desde un principio, uno sabe cuáles son las reglas del juego. Sin embargo, todas las conversaciones, tanto privadas como públicas, hablaban de la posibilidad de cinco candidatos, básicamente: Briones, Sichel, Lavín, Desbordes y yo”, dijo la alcaldesa de Providencia.

“Acá no es que por dividir nuestros votos [UDI] va salir alguien de izquierda, no. Eso es una elección única y exclusivamente de gente en Chile Vamos. Entonces se trata solo de escoger al mejor candidato o candidata. (...) La gente sabe que en la primaria no se elige al presidente, si no que al mejor candidato, y por lo tanto, lo lógico es ir con un candidato más conservador, otro más liberal, otro hombre, una mujer…”, explicó la precandidata al sillón presidencial.

“La dupla de Lavín y yo, claramente es mejor para el sector a que vaya solo uno. Creo que debemos ir los dos. No quiero ir porque me nomine el consejo general. No le temamos a la democracia. Acá hay un público al que apela Lavín que es valioso, yo apelo a un público que es valioso, y Briones, Desbordes y Sichel también...”, dijo llamando a una mayor participación de candidatos.

“Me dicen que a lo mejor podría no salir un candidato de la UDI, ¿y qué si no sale un candidato de la UDI? Sea Sichel, Desbordes o Briones, a mí lo que me importa es tener el mejor candidato y quien sea que gane, yo voy a estar con él”, dijo Matthei a poco más de una semana de la realización del mencionado consejo general del partido -fijado para el 17 de mayo-.

“Hasta cuándo esta dictadura de los partidos. Para eso son las primarias, para dar poder de decisión a los cientos de miles de independientes que votan por nosotros”, concluyó Evelyn Matthei.