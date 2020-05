Evópoli adelanta para agosto sus elecciones internas

No ha dicho todavía si postulará a otro período al mando del partido o no. El 2018 fue elegido sin competencia, y esta vez en la directiva dicen que después de que ayer su Consejo General resolviera adelantar la elección interna para el próximo 15 de agosto -en menos de tres meses más-, a contar de la semana que viene se debería activar el debate puertas adentro y se despejará si Hernán Larraín Matte irá o no por dos años más al mando de Evópoli.

El partido más joven con presencia parlamentaria de Chile Vamos se reunió hoy telemáticamente para modificar su calendario electoral, elegir a los nuevos componentes de su Tribunal Supremo y aprobar su balance del ejercicio 2019. Todo, en una sesión remota a la que se conectaron 99 de sus 104 consejeros generales, encabezados por la mesa.

Los convocados votaron entre las opciones de mantener las internas para diciembre de este año, posponerlas para fines de abril de 2021, o adelantarlas para agosto. Esta última alternativa se impuso por el 78%, según informó el partido. El argumento gravitante era, según han recalcado en el colectivo, que persistir en la fecha original no era conveniente porque quedaba demasiado cerca y justo después de dos hitos electorales nacionales: el plebiscito constituyente de octubre y las elecciones primarias municipales de fines de noviembre.

Junto con la nueva mesa se elegirá también a las directivas regionales, a la de la juventud, y las de sus consejeros generales y regionales. Evópoli cuenta con cerca de 20 mil militantes, de los cuales se estiman activos y potenciales votantes efectivos a una minoría de esa cifra. En la última interna (2018) votaron cerca de un millar de ellos, pero solo postuló una lista.

Con estas nuevas fechas, en Evópoli esperan que en adelante se anime el ambiente de competencia interna en los distintos estamentos, pero que de momento no se ha sincerado si habrá competencia de listas por la presidencia.

La interna del partido está prevista que sea presencial, apostando que para entonces las condiciones sanitarias lo permitirán. Pero de lo contrario, adelantaron en la mesa del partido, el Servel permite hacerlas de forma remota y en tal caso deberán informarle al organismo, tal como lo hicieron luego de la asamblea telemática de ayer.