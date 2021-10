Excoordinador de la campaña presidencial de Sichel tras acusaciones sobre financiamiento ilegal: “Están basados en una vendetta”

“No me voy a prestar para ser parte de una artimaña política que busca dañar la candidatura de Sichel. Lamento profundamente que se use la honra de las personas con fines electorales”.

Con esas palabras abordó Cristóbal Acevedo Ferrer, excoordinador general de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, el reportaje de Chilevisión-CNN que reveló que el abanderado habría financiado parte de su campaña a diputado por las comunas de La Reina y Peñalolén (2009) con boletas irregulares y aportes de empresas pesqueras.

En el trabajo periodístico el excoordinador figuraba como uno de quienes entregaron las “boletas irregulares por supuestos servicios” para el financiamiento de la campaña parlamentaria.

Ante esta situación, Acevedo presentó su renuncia el martes en la noche al equipo del candidato del oficialismo, desmintió las acusaciones y anunció acciones legales.

Además, mediante un video difundido posteriormente -la tarde de este miércoles-, acusó que detrás de las “acusaciones” que ha recibido, hay una “vendetta (venganza)”.

“Lamento profundamente las acusaciones que recibí el día de ayer, porque no solamente buscan dañar la candidatura de Sebastián Sichel, sino que también están basados en una vendetta que tiene tres causas”, señaló.

Según el excoordinador, las acusaciones nacen porque “en el año 2015 tuve la dolorosa misión de intervenir la Junaeb por causas de corrupción cuando era dirigida por un director demócrata cristiano. En esa época, cuando aún yo era militante de la DC, tuve que destituir a todos los directivos de la Democracia Cristiana que integraban la institución”, precisó.

En segundo lugar, explica que “entre los años 2015 y 2017, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, presentamos querellas en contra del exdirector de la Junaeb y algunos operadores políticos de la Democracia Cristiana”.

Finalmente, como tercera causa detalla hechos de julio de este año, cuando “apoyé a Gustavo Toro como candidato a alcalde de San Ramón, en contra del narco alcalde Aguilera”. Acevedo señala que “fui el principal promotor de la nulidad por fraude electoral de esa elección y testigo central de la causa en el Tribunal Electoral. Aguilera, como muchos saben, ha sido uno de los principales financistas y apoyo de los dirigentes actuales del Partido Socialista, quienes además forman parte de la candidata DC [Yasna Provoste]”.

Tanto Acevedo como Sichel habían desmentido las acusaciones que se conocieron anoche. Incluso, el excoordinador anunció acciones legales contra quienes resulten responsables en el comunicado que realizó durante la mañana, previo a difundir el video.

“En los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables. Espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional”, manifestó.

Por su parte, Sichel, quien ya había apuntado a la DC, asegurando que no tuvo conocimiento de los “hechos denunciados” y que el financiamiento de su campaña y “la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano”, este miércoles realizó un punto de prensa en el que expresó que “el coordinador de campaña (Acevedo) dio un paso al lado y él tiene que aclarar”.