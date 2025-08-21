Exministro Valenzuela se refiere a su salida del gabinete y se despide con agradecimiento a Boric

A un día de que el Presidente Gabriel Boric le pidió su renuncia y previo al cambio de gabinete programado para esta tarde, el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela (FRVS) se refirió a su salida del gobierno.

El fundador de la colectividad liderada por Jaime Mulet llegó la tarde de este jueves hasta La Moneda, para ser parte de la ceremonia que alista el Ejecutivo para el nuevo ajuste en el equipo del Mandatario.

Ahí fue abordado por la prensa que cubre Palacio, siendo inquirido por la reunión de ayer miércoles en que el Jefe de Estado le comunicó su decisión de sacarlo del gabinete.

El otrora secretario de Estado mantuvo reserva del diálogo y lo planteó en los siguientes términos: “Hay secretos en la historia del país, pero digamos que en cualquier cosa siempre hay corresponsabilidad, no hay un actor, son distintos actores que pueden tener algunas brechas de construcción”.

Asimismo, deslizó lo que se sabía: que la determinación de Boric fue un ajuste de cuentas con su colectividad, el FRVS, debido al quiebre que produjo en las negociaciones parlamentarias para lograr una lista única en el oficialismo, con la decisión de crear un segundo pacto junto a Acción Humanista (AH).

“Creo que hay procesos estructurales que son legítimos, pero es parte del cuidado que tiene el gobierno”, dijo.

Valenzuela también fue consultado en qué pie quedó su relación con el Mandatario luego de este castigo político a la tienda, que además salpicó al subsecretario de Ciencia, Cristian Cuevas (FRVS), quien también salió del gobierno.

“Yo tengo harta experiencia en esto y estoy muy agradecido del Presidente. Recuerde que la ultraderecha, que nos inventó que yo le pegaba un carabinero, algunos parlamentarios que tienen interés inmobiliario cuando presentamos proyectos de parcelaciones, hubo mucha gente que trató de denostarnos y descalificarnos”, retrucó.

Y luego agregó: “El Presidente Boric siempre ha sido un presidente que ha apoyado el proyecto de agricultura, y eso se valora”.