Política

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Entre los mensajes que dejó el exjefe de Estado, afirmó que "se necesita convicción y liderazgo" e identificó dos materias que debe afrontar el futuro gobierno: permisología y la reforma política.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

En el encuentro de CyD Ingeniería, el expresidente de la República, Eduardo Frei, entregó varios mensajes políticos en un discurso marcado por el crecimiento económico y las inversiones, tanto públicas como privadas.

En primer lugar, recordó algunas obras públicas que se ejecutaron en décadas anteriores, como el túnel Lo Prado y la Ruta del Itata, “la primera obra que inauguré”, señaló respecto de esta última.

Junto con ello, destacó la importancia de otros proyectos de inversión, como los puertos, los embalses y las desaladoras.

En otras obras, defendió el sistema de concesiones en hospitales y cárceles. “Hace poco tiempo el ministro de Justicia, ahora de Seguridad, ¿qué es lo que dijo el otro día en la prensa? ‘no hay ninguna posibilidad de hacer una cárcel si no hay concesión’“, afirmó al respecto el otrora Jefe de Estado.

Junto con destacar la importancia del crecimiento, recordó el encuentro de Enade, en enero pasado, que reunió a una serie de economistas, entre ellos Óscar Landerretche e Ignacio Briones.

“Se juntaron y ellos presentaron una propuesta. Las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad, ganas, convencimiento, liderazgo, pasión”, aseguró al respecto.

Y añadió: “Hay que tomar decisiones, para eso estamos cuando estamos en los cargos públicos”.

Adicionalmente, mencionó dos temas que, a su juicio, deberá enfrentar el próximo gobierno: la permisología y la reforma política.

Respecto de esta última -que está discutiéndose en la Cámara de Diputados- aseguró que “tenemos 26 partidos, no hay ningún parlamento del mundo que tiene 26 partidos políticos”.

Finalizando sus palabras, el exmandatario aseguró que “Chile tiene futuro”, pero que se deben dejar atrás “las rencillas, los insultos y las descalificaciones”.

“Se necesita convicción política y liderazgo”, cerró Frei.

