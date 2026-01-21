FA entra en estado de alerta ante la arremetida de los futuros ministros de Kast contra Boric

No había pasado una hora desde que fue presentado como ministro de Agricultura cuando Jaime Campos rompió con el fairplay que el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast han intentado mantener en el proceso de transición.

“El gobierno de Boric es el más malo desde el retorno a la democracia”, dijo el militante del Partido Radical anoche en un punto de prensa. Lejos de recibir un reproche, Campos fue respaldado por Claudio Alvarado, quien será el ministro del Interior del republicano. “Hay opiniones políticas que son legítimas”, dijo en entrevista con radio ADN.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros. En la imagen, el nombramiento de Jaime Campos en Agricultura. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Para nadie en la izquierda es un misterio que los adherentes de Kast son críticos de la gestión de Boric. Sin embargo, en el sector sí esperan que la transición de un gobierno a otro se dé en un marco de respeto. De eso, reconocen varios en la alianza, dependerá el tono de la futura oposición. Esto, sobre todo, en el Frente Amplio (FA), la colectividad en la que el Presidente milita y que apuesta por defender su legado.

Por lo mismo, frente a las palabras de Campos, rápidamente el FA reaccionó.

“Kast en su campaña generó altas expectativas en aspectos relacionados a seguridad, migración y economía. Ante la dificultad de cumplir dichas expectativas, el futuro gobierno asume una estrategia clara, buscando instalar la idea de una emergencia que no es tal y de culpar al gobierno del presidente Boric. Creo que equivocan el camino, porque la gente los evaluará por sus resultados y no por las excusas que den por la falta de ellos", planteó el secretario general del FA, Andrés Couble.

“El gobierno estará liderado por un sector político que nunca dialogó ni quiso negociar nada. Votó en contra justificado en sus propios dogmas, pero que ahora está obligado a diluir la polarización para tener gobernabilidad, sobre todo en un Senado donde no tiene mayoría. Esperamos que las cuñas dirigidas a sus propios fanáticos no nublen el objetivo de todo gobierno que es construir mayorías con quien no piensa como tú, porque Chile es más grande que los epítetos y las pachotadas”, sostuvo el diputado y senador electo Diego Ibáñez.

“Soy de los que piensa que el tono de la oposición lo marca el estilo del Ejecutivo. En un régimen presidencial como el de Chile, las declaraciones del presidente y sus ministros condicionan el tipo de oposición que tengan que enfrentar. El perfil de este gabinete es conservador en lo valórico y neolibral-tecnocrático en lo económico, con muchos independientes sin experiencia política. Eso puede condicionar bastante la relación con la futura oposición y también la gobernabilidad a la hora de gestionar el conflictos social“, advirtió el senador Juan Ignacio Latorre.

“Que no escupan al cielo. El gobierno saliente tuvo que enfrentar una situación catastrófica heredada de la última administración de derecha. Hoy, el presidente electo recibe un país que está en proceso de orden y crecimiento, con una línea de base objetivamente mejor. Ojalá que la arrogancia que han pregonado no termine chocando con la realidad que ahora les va a tocar enfrentar”, planteó el diputado Jorge Brito.

Por su parte, la diputada María Francisca Bello afirmó que “el gobierno del Presidente Gabriel Boric sí impulsó transformaciones concretas que cambiaron la vida de las personas. La Ley Papito Corazón es un ejemplo claro: vino a dignificar a miles de familias y a visibilizar una precariedad que por años se normalizó en Chile, donde los principales afectados eran niños y niñas”.

Ante los dichos de Campos, la parlamentaria agregó que “nosotros queremos ser una oposición responsable con Chile. Nuestro rol en la democracia es demasiado importante como para caer en las mismas mezquindades que tuvo el Partido Republicano durante nuestro gobierno“.

Este sábado sesionará el comité central del FA. Originalmente la instancia daría el puntapié inicial al Congreso ideológico de la colectividad. Sin embargo, ese hito se pospuso por la emergencia de los incendios. La instancia, de todas formas, promete ser un espacio de discusión política, que permita abordar la derrota de Jeannette Jara, política de alianzas y el futuro del partido como oposición, entre otras materias.