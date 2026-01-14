SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    La tienda congeló su permanencia en el oficialismo como muestra de rechazo a las críticas expresadas por el FA y el PC a la Ley Nain Retamal, debido a que esta legislación, a su juicio, habría favorecido la absolución de Claudio Crespo.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    21/10/2025

    El Partido Socialista suspendió su participación en la coalición de gobierno, luego de los reparos expresados desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hacia quienes aprobaron la Ley Nain Retamal, debido a que, a su juicio, esto habría posibilitado que el martes la justicia absolviera al excarabinero Claudio Crespo de los apremios ilegítimos que cegaron al diputado electo Gustavo Gatica.

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo mediante sus redes sociales que “estamos todos de acuerdo en que la justicia no cumplió con Gustavo Gatica, todas las fuerza del oficialismo hemos sido claras en decirlo".

    “Nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción. Discutir sobre la Ley Nain-Retamal tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos los efectos que puede tener en la vida de las personas. Y en ello podemos tener diferencias válidas y conciliables, pero esto no se trata de nosotros”, llamó.

    Hacia final de su mensaje Martínez instó a “no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

    La diputada Gael Yeomans (FA) sinceró a 24 Horas: “Me sorprende un poco la reacción, porque en ningún caso el Frente Amplio hizo una declaración en donde atacara al Partido Socialista, simplemente explicamos la posición que tuvimos respecto del proyecto de ley y del juicio de Gustavo. No lo entiendo, es medio desmedida la reacción, pero que se pueda dialogar”,

    El diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que “en ningún caso hemos intentado enrostrar al Partido Socialista que una ley que promovieron ha sido mal aplicada. Nosotros votamos en contra, las votaciones, lo que uno aprueba y rechaza es de público conocimiento, pero esto nos pone en duda nuestro compromiso con la mayor unidad posible".

    Acá uno no puede estar solo cuando las cosas ocurren como uno quiere, uno tiene que estar siempre a toda prueba y para nosotros es fundamental que se actúe con madurez y con responsabilidad (...) Ellos saben cómo es ser gobierno y las complejidades que hay, pero también tienen que saber que hay cuatro años por delante muy complejos, en los cuales ellos y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que dista mucho de cómo vemos que están enfrentando esta situación", dijo.

    El diputado Diego Ibáñez -expresidente de Convergencia Social- llamó a mantener el clima de diálogo e invitó a #todos los partidos y todos los parlamentarios resuelvan sus problemas internos en la interna, pero que públicamente sigamos trabajando fuertemente hasta el 11 de marzo, que es el último día que el presidente Boric ha mandatado a la coalición de gobierno a trabajar fuertemente por Chile”.

    “Aquí lo que se ha manifestado es una diferencia. En la coalición hay personas que piensan distinto, son diferencias legítimas, como en toda familia. Siempre existen posiciones distintas, pero no por eso uno deja de ser una familia, sobre todo cuando uno empuja un proyecto político de gobierno en común”, añadió.

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: "Les pediría que voten en conciencia"

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Fallido ingreso a Temucuicui, caso Monsalve y casa de Allende: el crudo mea culpa de Boric a 57 días de dejar La Moneda

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce "incomodidad" por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron "vendidos" por el Presidente Boric por proyecto de "supersueldos"

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
