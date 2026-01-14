FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

El Partido Socialista suspendió su participación en la coalición de gobierno, luego de los reparos expresados desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hacia quienes aprobaron la Ley Nain Retamal, debido a que, a su juicio, esto habría posibilitado que el martes la justicia absolviera al excarabinero Claudio Crespo de los apremios ilegítimos que cegaron al diputado electo Gustavo Gatica.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo mediante sus redes sociales que “estamos todos de acuerdo en que la justicia no cumplió con Gustavo Gatica, todas las fuerza del oficialismo hemos sido claras en decirlo".

“Nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción. Discutir sobre la Ley Nain-Retamal tiene todo el sentido, sobre todo cuando vemos los efectos que puede tener en la vida de las personas. Y en ello podemos tener diferencias válidas y conciliables, pero esto no se trata de nosotros”, llamó.

Hacia final de su mensaje Martínez instó a “no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

La diputada Gael Yeomans (FA) sinceró a 24 Horas: “Me sorprende un poco la reacción, porque en ningún caso el Frente Amplio hizo una declaración en donde atacara al Partido Socialista, simplemente explicamos la posición que tuvimos respecto del proyecto de ley y del juicio de Gustavo. No lo entiendo, es medio desmedida la reacción, pero que se pueda dialogar”,

El diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que “en ningún caso hemos intentado enrostrar al Partido Socialista que una ley que promovieron ha sido mal aplicada. Nosotros votamos en contra, las votaciones, lo que uno aprueba y rechaza es de público conocimiento, pero esto nos pone en duda nuestro compromiso con la mayor unidad posible".

“Acá uno no puede estar solo cuando las cosas ocurren como uno quiere, uno tiene que estar siempre a toda prueba y para nosotros es fundamental que se actúe con madurez y con responsabilidad (...) Ellos saben cómo es ser gobierno y las complejidades que hay, pero también tienen que saber que hay cuatro años por delante muy complejos, en los cuales ellos y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que dista mucho de cómo vemos que están enfrentando esta situación", dijo.

El diputado Diego Ibáñez -expresidente de Convergencia Social- llamó a mantener el clima de diálogo e invitó a #todos los partidos y todos los parlamentarios resuelvan sus problemas internos en la interna, pero que públicamente sigamos trabajando fuertemente hasta el 11 de marzo, que es el último día que el presidente Boric ha mandatado a la coalición de gobierno a trabajar fuertemente por Chile”.

“Aquí lo que se ha manifestado es una diferencia. En la coalición hay personas que piensan distinto, son diferencias legítimas, como en toda familia. Siempre existen posiciones distintas, pero no por eso uno deja de ser una familia, sobre todo cuando uno empuja un proyecto político de gobierno en común”, añadió.