Felipe Guevara cuestiona a testigos que apuntan a Torrealba por desvíos de dinero en Vitacura: “Tengo muchas dudas”

El exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cuestionó esta mañana las denuncias por desvíos de dinero e irregularidades en contra del quien fuera jefe comunal de Vitacura por 24 años, Raúl Torrealba.

Felipe Guevara, antes de convertirse en alcalde de Lo Barnechea en 2008, ejerció como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) en la Municipalidad de Vitacura durante 12 años, donde forjó una relación cercana con el exjefe comunal Raúl Torrealba.

Hace un mes, La Tercera PM reveló que uno de los testigos claves para la investigación de la fiscalía dio a conocer que el mecanismo que habría empleado Torrealba para desviar dineros fiscales hacia sus cuentas personales fue diseñado por Felipe Guevara.

“Le señalé que esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales. Él fue director de desarrollo comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo”, señaló en su declaración Domingo Prieto, exrepresentante de las corporaciones municipales Vita.

Así, esta mañana en entrevista con Radio Duna, Felipe Guevara puso en entredicho las declaraciones de Prieto y la de otros testigos que revelaron las irregularidades al interior del municipio. “Tengo muchas dudas”, respondió cuando se le consultó por las acusaciones en contra de Torrealba.

“Hay que separar la paja del trigo, hay personas que se han declarado culpables y han reconocidos ciertos delitos y otras que están siendo investigadas y no han dado su versión (...). Hay un montón de dudas que a mí me saltan”, sinceró Guevara.

“Dónde están el concejo municipal (...), dónde están los bancos, o sea una persona deposita 70 millones en una cuenta corriente y el banco no dice nada, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda no dice nada, o sea no salta ninguna alarma, ninguna luz roja”, profundizó Guevara en las “dudas” que manifestó sobre el caso.

Respecto a las acusaciones que lo sindican como “creador” del mecanismo para desviar los fondos municipales, Guevara respondió tajantemente que eran “falsas”.

“Esas cosas tendrá que demostrarlas y yo no tengo ningún problema al respecto, no he sido investigado en este tema pero si soy requerido para colaborar, por supuesto que lo voy a hacer y con el mayor gusto colaboro si así la fiscalía o el tribunal lo determinan necesario. No tengo ningún problema con eso”, enfatizó Guevara.