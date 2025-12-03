VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
    Política

    Férreo respaldo a Jorge Quiroz y advertencia a Maduro: las intervenciones de Kast en el penúltimo debate previo al balotaje

    El candidato republicano abordó diversos temas de contingencia en el debate organizado por la ARCHI.

    Paula Pareja
    Foto: Aton Chile.

    Los dos aspirantes a La Moneda se enfrentaron en el penúltimo debate previo a las elecciones presidenciales, que se desarrollarán el próximo domingo 14 de diciembre. En el espacio organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la candidata del oficialismo Jeannette Jara, y la carta de la oposición, José Antonio Kast, marcaron sus diferencias.

    El candidato Kast abordó diversos temas de contingencia, como la toma de San Antonio calificada como la más grande de Chile, donde habitan más de 10 mil personas en 125 hectáreas pertenecientes a la Constructora Inmobiliaria San Antonio.

    En las últimas horas, y a dos días que se cumpla el fallo para concretar el desalojo, el gobierno anunció que expropiará 100 hectáreas para impulsar un proyecto habitacional y así mitigar el impacto social de un desalojo.

    En ese escenario, Kast aseguró que si esta situación se hubiese presentado bajo su mandato, él habría actuado "mucho antes".

    “Lo habría hecho mucho antes porque el gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente. A comienzo del proceso de este año, el señor ministro (Carlos Montes) dijo que había reunido a todas las personas, que lo iba a hacer en una especie de compra vía cooperativa. Con eso ganó seis meses para no cumplir el fallo judicial”, sostuvo.

    En esa línea, agregó: “Ahora promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial. Y esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”, prosiguió.

    El candidato, señaló que las familias que residen en el terreno “tendrán que revisar donde ir”, de lo contrario -advirtió- la autoridad debería buscar donde ubicarlos.

    Otro de los temas que marcó su intervención en el debate, fue su férrea defensa a su cuestionado asesor económico, Jorge Quiroz.

    En la instancia, el candidato dijo sentirse “muy orgulloso” de que el economista forme parte de su equipo. Kast recalcó que Quiroz “fue sancionado, cumplió. Nunca fue condenado”.

    En ese sentido, afirmó: “Tiene todo mi respaldo”.

    Migración

    Sobre temas de migración, el candidato reiteró su intención de "abrir el debate" respecto a la situación en que quedarían los hijos de migrantes nacidos en Chile.

    Sobre los inmigrantes en general, señaló: “Recordarles que quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas si es que las tienen y salir de Chile, 98 días".

    Respecto a la actual situación que se vive en el norte del país, luego que Perú decidiera desplegar a sus Fuerzas Armadas en la frontera con Chile, el candidato afirmó que si él fuese Presidente “estaría en Arica”.

    “Si fuera Presidente, ya le habría pedido una reunión bilateral al Presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia”, indicó.

    En ese sentido, dijo no haber visto al Presidente Gabriel Boric en esa zona. “He visto a sus enviados, al subsecretario de Seguridad, al subsecretario del Interior, y al canciller recién una semana después”, sostuvo.

    En esa línea, planteó que buscaría discutir sobre “un corredor de retorno. Eso puede ser con buses, puede ser un corredor de retorno en aviones, puede ser un retorno en barcos. Hay muchas fórmulas”.

    Respecto a la relación con Venezuela y el efecto en Chile de la migración proveniente de ese país, indicó: “Yo creo que cuando yo sea Presidente ese tema ya va a estar resuelto".

    Advertencia a Maduro

    En el debate, se le preguntó a los candidato si apoyarían una operación militar estadounidense con bombardeos en territorio venezolano para derrocar a Nicolás Maduro. Esto considerando la escalada de la ofensiva armada liderada por Donald Trump.

    Al respecto, indicó: “Le respondo con la frase de nuestro escudo: Por la razón o por la fuerza. Pero de nuevo, están las personas en el centro, y se han vulnerado los derechos de las personas”.

    “Son más de 5 millones de personas, quizás 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de una narcodictadura. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país”, sostuvo.

    En esa línea, lanzó: “Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya. Y le quedan 98 días”.

    Sin fusión del Ministerio de la Mujer

    En el debate, ambos candidatos fueron consultados respecto a si fusionarían el Ministerio de la Mujer con otro, considerando las elevadas cifras de femicidios en el país.

    Al respecto, el candidato fue enfático: señaló que “no” fusionaría la cartera.

    En sus argumentos, explicó que "cada una de las instituciones tiene una línea de trabajo. Lo que no vamos a hacer es engañar más a las personas, porque aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Hoy Chile tiene más homicidios que antes".

    Con ello, ejemplificó que en El Salvador, la tasa de homicidios, femicidios y parricidios sería de “casi cero”.

    En ese sentido, aseguró que “es el mejor (ejemplo) para todos los chilenos. Todos los chilenos si tuvieran que votar hoy día y estuviera (Nayib) Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”.

