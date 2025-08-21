Figueroa descarta que traspiés de Jara respondan a una voluntad de omisión y lo atribuye al nivel de exposición de la candidata

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, la mañana de este jueves salió en defensa de la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y minimizó los traspiés en medio de la campaña con miras a la elección presidencial de noviembre.

Esto, luego que en un plazo de 14 días la abanderada oficialista cometió tres errores no forzados. Dos de ellos relacionados directamente con el programa original de su candidatura -aborto libre y nacionalización del cobre-, lo que refleja que el documento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para su comando.

En diálogo con radio Universidad de Chile, Figueroa descartó que dichas situaciones respondan a una intención de omisión y lo atribuyó al nivel de exposición de la aspirante a La Moneda.

“Yo diría que sí, efectivamente, lo deseable es no tener omisiones o no cometer errores, como se ha dicho. No obstante, esto es algo bastante humano. Yo lo pondría en ese tono. Porque tiene que ver también con el nivel de tensión, de exposición permanente al que se ha estado enfrentando nuestra candidata”, dijo.

Y luego agregó: “Por lo tanto, las omisiones, los olvidos, la falta de rigor no se condice con una intención de tratar de decir, ‘no, mire, en realidad yo estas materias no las abordé’. Más bien son errores humanos, con tanta naturalidad que una vez que se puede dar cuenta de que hay una imprecisión, eso se corrige. Entonces, yo no le doy a eso un tono fatal”.

Figueroa, además, apuntó a la necesidad de “que no todo el peso específico de la campaña esté sobre los hombros de la candidata y que ella tenga que dar la respuesta a todo, sino que también puedan haber más actores, más actorías jugando un rol en el marco de esta campaña que por lo demás es colectiva”.