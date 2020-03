Fijar precios, decretar toque de queda y restringir circulación: Ministra Rubilar explica los alcances de la declaración de estado de catástrofe

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, entregó detalles del estado de catástrofe nacional que decretó esta jornada el Presidente Sebastián Piñera por el avance del coronavirus en el país.

La secretaria de Estado explicó que “claramente esta fue una decisión que el Presidente tomó ayer, que nos comunicó (a los ministros) hoy a las 8.00 y que comunicó a la ciudadanía ahora. Estas bajadas las están haciendo todos los constitucionalistas del gobierno, se van a ir notificando en el momento oportuno”, en diálogo con el matinal Mucho Gusto.

Pero además, entregó detalles de los motivos que llevaron al Mandatario a decretar este estado de emergencia.

“Un tema relevante que le preocupaba mucho al Presidente es que la única atribución legal que hoy teníamos, dentro de nuestro ordenamiento actual, para poder regular precios para poder incluso incautar ciertos bienes de primera necesidad, incluso distribuirlos para que pueda llegar a toda la población. Para evitar toda esta especulación que hemos visto de precios, era efectivamente en estado de catástrofe, tal cual como lo dijo el ministro Lucas Palacios. Hoy con este decreto de catástrofe nosotros tenemos esa atribución en el Presidente”, indicó.

Para agregar que “de ser necesario podemos repartir insumos de primera necesidad, podemos fijar precios, podemos abastecer a toda la cadena distributiva, con atribuciones presidenciales. Podemos custodiar mucho mejor nuestras fronteras, podemos también decretar toque de queda en caso de ser necesario”.

Pero también explicó que la medida anunciada por Piñera permite "en caso de ser necesario restringir efectivamente la circulación en ciertas ciudades. En caso de ser necesario cerrar ciertos establecimientos. En caso de obligar con mucha más fuerza a cumplir con una cuarentena, que pudiera ser parcial, total, que pudiera ser nacional, dependiendo de las circunstancias que enfrentemos”.

Rubilar añadió que “el coronavirus llegó para quedarse. No es que todos nos quedemos en la casa 14 días y el día 15 no haya coronavirus. Eso no es así, menos en nuestro país, que a diferencia de Italia, España, Europa, están saliendo del invierno”.

De hecho, en temas de salud, la secretaria de Estado anunció la posibilidad de que se suspendan ciertas cirugías electivas para disponer de esas camas para los eventuales contagiados por el coronavirus.

“Vamos a reconvertir muchas camas. Qué significa eso, que probablemente, y aquí comprensión, vamos a tener que suspender cirugías electivas. Cirugías que no tienen que hacerse en un momento de catástrofe porque pueden esperar. Yo sé que la gente espera mucho en el sistema público, no quiero transmitir que no entendemos esa urgencia, pero cuando hablamos de que necesitamos esas camas, esos pabellones para salvar vidas, comprensión a la ciudadanía de que esas medida también pudiéramos tomarlas, suspender cirugías electivas”, indicó.

En tanto, consultada sobre la medida de arrendar hoteles para disponer de esas camas para la atención de enfermos, la vocera de gobierno dijo que "es una medida que creemos super interesante de evaluar. Y efectivamente es una posibilidad. Y hoy más que nunca con el decreto”.

La ministra también sostuvo que “la idea nuestra es que orden público siga a cargo de la policía, porque esto no es un estado de catástrofe o de emergencia de excepción como lo que vivimos hace unos meses atrás. Esto es algo donde todos tenemos que colaborar, todos tenemos que ayudar. Y lo que queremos es que las fuerzas militares nos acompañen en el momento de ser necesario para tomar medidas más drásticas que es cuidar la salud de la población”.

Sobre la idea planteada por el Colegio Médico de un confinamiento total para evitar mayores contagios en el país, la vocera indicó que "la experiencia que tienen algunos países del confinamiento total no es exactamente el que nosotros podemos replicar”.

Y afirmó que “lo que estamos haciendo con todas estas medidas es cuidar a la población vulnerable, porque lo que tenemos que evitar son muertes”.

Finalmente, y ante la pregunta sobre si esta determinación de decretar estado de catástrofe se conversó previamente con el Congreso, Rubilar indicó que “nosotros tenemos una cantidad de tiempo que efectivamente permite tomar ciertas atribuciones al Presidente de la República y, para continuar necesita todo lo que es la decisión del Congreso. Nosotros esperamos enfrentar esto con el tiempo que tiene el Presidente mandatado; no obstante entendemos que una situación como esta tendría el apoyo de varias personas en el Congreso. Tenemos un cierto feedback”.

Medidas Económicas: “Nuestra capacidad también es limitada”

La ministra vocera también ahondó en las medidas económicas que el gobierno está tomando para hacer frente a la crisis por el coronavirus.

En ese sentido indicó que “se está trabajando en un plan económico, sobre el plan económico que ya teníamos (tras la crisis social), que vamos a tratar de ayudar lo más que podamos, pero también es cierto, tal como lo dijo el ministro (Ignacio) Briones, nuestra capacidad también es limitada. Y eso también es una realidad”.

"Este estado de catástrofe también nos permite tomar medidas económicas que se analizarán para poder ayudar sobre todo a nuestros pequeños emprendedores. Son medidas económicas que se pueden tomar en materia de pagos, posponer pagos, en ese estilo”, agregó.

Sobre el cierre de algunos centros comerciales, como ya han estado adoptando ciertos municipios, o de otras tiendas, Rubilar afirmó que “el problema no es el lugar, el problema es que se aglomera gente en ese lugar”.

“Hemos visto muy buena disposición por las conversaciones que ha tenido Lucas Palacios, con los alcaldes, pero también con los dueños de Centros Comerciales, para ir regulando ingresos, ir tomando ciertas medidas”, concluyó.