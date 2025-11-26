Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta

A pocas semanas ya de que se celebren las elecciones presidenciales de segunda vuelta, este jueves 27 de noviembre la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se enfrentarán en un nuevo debate presidencial, el primero tras las elecciones en primera vuelta.

La instancia, un foro social organizado por Cooperativa junto al Hogar de Cristo, se centrará en las políticas sociales de los aspirantes a La Moneda.

“El foco del encuentro es hablar de pobreza y políticas sociales, desde las distintas perspectivas de los candidatos para enfrentarlas, y parte esencial será el punto de vista de las organizaciones sociales que van participar con sus inquietudes y preguntas”, señaló al respecto Óscar Pastén Ramírez, director de Cooperativa.

El debate será transmitido por Cooperativa y se realizará entre las 8.30 y 10.00 horas de este 27 de noviembre. Será conducido por la periodista Cecilia Rovaretti.

El evento contará además con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil: