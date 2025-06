Francisco Undurraga: “El Presidente pretende mantener cautivo a ese 30% duro, que lo ha respaldado durante todo este tiempo”

Durante toda la cuenta pública Francisco Undurraga, de Evópoli y uno de los voceros del Comando de Evelyn Matthei, tomó nota de cada uno de los pasajes del mensaje del mandatario. Y su visión es crítica, porque - a su juicio- no se hace cargos de importantes falencias en materia de gestión.

El Presidente de la cuenta pública de hoy, ¿es el mismo de 2022?

Evidentemente que hoy es un Presidente con un peso de la historia, teniendo que aceptar que sus convicciones y prioridades iniciales, no fueron desarrolladas durante sus tres años y algunos meses más de gobierno. Es un Presidente que se planta como el jefe de una coalición de gobierno fracasada, que pretende mantener cautivo a ese 28 a 30% duro, que lo ha respaldado durante todo este tiempo.

¿Con qué los trata de mantener cautivos?

Con la redefinición del destino del penal de Punta Peuco, que es un guiño que le hace a la izquierda y al Partido Comunista, y con el tema del aborto. A él le interesa mantener contenta a su propia coalición, más que a la mayoría de los chilenos. Para eso tendría que haber generado acciones que le hubiesen permitido, no a través de la palabra, sino a través de la realidad, cambiar a este país, mejorarlo, potenciarlo. Entonces, mucho ‘hay que’, que medidas concretas.

¿Cuál es la lectura que hace, entonces, sobre el mensaje del Presidente? ¿A dónde apunta?

Él apunta a fortalecer su aprobación. El Presidente Boric hoy día preparó el camino para su futura reelección.

¿Eso desprende de su discurso?

Evidentemente. Y creo que eso está dado por cómo ellos deben proyectar hacia adelante su coalición, que fue toda la primera parte de su discurso.

Y el tenor íntegro del mensaje presidencial, ¿se ajusta o no a lo que ha sido el accionar del gobierno desde marzo de 2022 a la fecha?

No se ajusta, porque hay grandes falencias. Hay que decir las cosas con claridad: este gobierno no ha fijado las prioridades en lo que realmente necesita la ciudadanía en seguridad, economía, salud, empleo. La gente no solamente quiere llegar más temprano a su casa, sino que quiere llegar sana y salva; no quiere vivir con susto ni tampoco vivir encerrada. Lo que pasó en San Pedro de la Paz esta semana (una balacera al interior del Colegio Nuevos Horizontes, que terminó con alumnos heridos) es algo que no habíamos visto y eso no se puede normalizar. El problema es que el Presidente esconde la gestión deficiente de su gobierno.

El tema de la seguridad está entre las primeras preocupaciones ciudadanas, pero ¿no se está levantando como una bandera política para sacar réditos en la presidencial de noviembre?

Lo que está haciendo la oposición es interpretar a más del 70% de los chilenos que están desesperados con el tema de la seguridad. Ese es el problema. Y, como contrapartida, es un desacierto del gobierno que este tema esté entre las primeras preocupaciones ciudadanas. Baste recordar sobre cómo se subió en un principio a él con la exministra Izkia Siches. E incluso, después, la hoy exministra Carolina Tohá habló de “gatillo fácil” a la Ley Naín-Retamal.

Uno de los anuncios del Presidente fue el envío del proyecto de ley de aborto, ¿qué impacto tiene ese anuncio en la oposición?

Esto no tiene ninguna viabilidad ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Es un saludo a la bandera. Está siendo ocupado como un distractor frente a todos los temas que hoy día estamos viendo en materia de corrupción, de inseguridad, de licencias falsas, de ausencia de gestión. El Ejecutivo quería que en este tema, Chile Vamos opinara A y que Republicanos Z. Pero, el problema es que se les complicó el asunto, porque en el propio oficialismo hay distintas voces.

José Antonio Kast acusó a la izquierda de querer imponer “la cultura del aborto”, y Johannes Kaiser se retiró de la sala.

Por parte nuestra el tema está cerrado. Nosotros estamos por la ley de aborto en tres causales, tal como lo dijo nuestra candidata Evelyn Matthei.

A su juicio, ¿qué faltó en esta cuenta?

El Presidente suele ser muy ampuloso en sus declaraciones. ‘El que caiga, quien caiga’ y ‘aquí nadie se va a salvar’, lo que objetivamente es positivo, pero falta actuar con mayor fuerza. No veo que nosotros estemos pasando aplanadoras en el tema de la corrupción. Yo veo que hay personas, tanto de oposición como de gobierno, involucradas en el tema. Y de verdad creo que aquí hay que investigar y sancionar con dureza estas prácticas. En eso nosotros no vamos a claudicar.

¿Uno de los puntos positivos del Presidente Boric es haber dado gobernabilidad?

En eso hemos colaborado todos. Pero este no ha sido un buen gobierno. Ha hecho crecer las listas de espera, ha aumentado la inseguridad, el desempleo y no ha sido capaz de iniciar en forma potente las reconstrucciones en las zonas profundamente dañadas, tanto por las inundaciones como por los incendios.

¿Cuál es el desafío que les deja esta cuenta pública si llegan a La Moneda el próximo año?

El desafío no lo deja la cuenta, sino que la realidad de país. El desafío para nosotros es sintonizar con la gente, dar respuesta a sus demandas y sacar adelante a Chile.