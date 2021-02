Francisco Vidal, vicepresidente del PPD: “Me han pedido que postule a la presidencia del partido y a senador por Santiago”

A menos de una semana de ser derrotado en las primarias presidenciales del PPD, el vicepresidente de esa colectividad, Francisco Vidal, cuenta que hoy está evaluando dos opciones para su futuro. El jueves, en una reunión con su equipo de campaña, sus colaboradores le solicitaron que compitiera por la presidencia del partido y, además, como senador por Santiago. “Les he pedido tiempo para reflexionar”, dice el exvocero.

Aunque la campaña interna en el PPD no fue fácil el exministro cierra filas con su otrora contendor, el excanciller Heraldo Muñoz, y llama a los militantes a respaldar su opción para evitar una “fuga” de votos en favor de la candidata del PS, Paula Narváez.

¿Cómo toma hoy los resultados?

La convocatoria superó las expectativas de todos, con pandemia y más encima tormenta eléctrica. Yo calculaba 10 mil u 11 mil votos y superamos los 13 mil. Lo segundo es que esta era la primera experiencia en la historia del PPD de elegir a su candidato presidencial en primarias abiertas. La elección fue correcta desde el punto de vista de los resultados, no hubo fraude, ni engaño, ni robo de mesas, nada.

¿Se sumará al equipo de campaña de Muñoz?

La campaña deja mucha tensión y mucha desconfianza, pero debemos colocarnos detrás de Heraldo Muñoz. He hablado varias veces con Heraldo para decirle que cuente con todo el equipo que trabajó conmigo. Sin duda me sumaré.

¿A qué responden esas desconfianzas?

Fue una tensión que tanto él como yo mantuviéramos los cargos en la mesa del PPD, el tema de los constituyentes, de algunas candidaturas a concejales. Todo eso hay que superarlo, pero también hay que reconocerlo.

¿Fue un error haber participado en esta elección?

Para nada, en la misma situación lo haría de nuevo.

¿Fue clave para el triunfo de Muñoz el respaldo del denominado “girardismo?

No es tan así, porque nuestra candidatura fue bastante transversal y en materia de lotes internos el “girardismo” se dividió. De hecho, hay connotados girardistas que trabajaron muy lealmente conmigo.

Pero el apoyo de ese sector siempre ha sido gravitante en el PPD...

Sí, sin duda. El peso del senador Girardi es importante, pero él, por lo demás, manifestó hasta el último día su neutralidad conmigo, nunca apoyó explícitamente a ningún candidato. Ahora, un sector del girardismo evidentemente estuvo con Heraldo.

¿Cuál será su futuro ahora?

La gente que trabaja conmigo me ha pedido dos cosas, que no son excluyentes y las estoy evaluando con tiempo, porque mi tarea principal, y lo dije el jueves en una reunión por Zoom a todo mi equipo de campaña, es apoyar a los candidatos a gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales.

¿Y cuáles son esas dos cosas?

Me han pedido que considere la postulación a la presidencia del partido y como senador por Santiago. Como son tareas de envergadura, les he pedido tiempo para reflexionar sobre esos destinos.

¿Tiene inclinación por alguna opción en particular?

Hay que reflexionarlo, porque la presidencia del partido implica dedicación exclusiva, tiene costos personales... a mí me gusta hacer clases. La senatorial es de envergadura mayor, es la región más grande de Chile y la vida parlamentaria no es mi principal interés.

¿Se autoimpuso un plazo para tomar esa decisión?

Tanto la elección del partido como la decisión senatorial son después de la primaria legal de la Unidad Constituyente, entonces no quiero desordenar las prioridades.

En el PPD han surgido dudas respecto de la idea de convenir un candidato único con el PS. ¿A usted le gusta esa idea?

No puede haber dos candidatos del mundo PS y PPD en la primaria legal de Unidad Constituyente. Sería la primera vez que el mundo socialista y PPD va dividido a una primaria legal, siempre hemos ido unidos. No veo razón alguna para romper esa buena tradición. Es imprescindible que se consolide el eje socialista y PPD, me hubiera encantado con los radicales, pero han preferido el camino propio. Estratégicamente es imprescindible llegar con un candidato, Heraldo o Paula, a la primaria legal. Me preocupa que haya gente en el partido que dice que vayamos directo a la primaria legal, es un error.

¿No es un riesgo para el candidato PPD?

Heraldo y la Paula son ambos muy buenos candidatos y toda elección es un riesgo. Me la voy a jugar por la opción de una primaria con el PS para ir con mucha fuerza a la primaria legal.

Algunos han advertido fuga de votos hacia Narváez. ¿Eso se podría dar?

Por el tema de Teresa Valdés y Leslie Sánchez fue pública la molestia de las mujeres del partido, pero voy a apelar a su disciplina y conciencia partidaria de que no es el momento de arranques individuales. Voy a hacer todo lo posible para que nadie se descarrile de ese camino.