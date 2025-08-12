SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria

“Desdramatizaría la situación básicamente no por bajarle el perfil sino porque creo que hoy día todos seguimos al lado de la candidatura de Jeannette", dijo Constanza Martínez.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Tras el anuncio de que el oficialismo ya no tendrá una sola lista, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, salió a desdramatizar la situación.

Fue el diputado Jaime Mulet quien informó que su colectividad junto a Acción Humanista y otros movimientos buscarán consolidar su propio pacto para las parlamentarias.

Esto luego de varias jornadas de negociación, que finalmente, no lograron concretar una sola lista.

El diputado no apuntó contra nadie en particular, pero dijo que hizo falta “racionalidad” el sector.

Además de ello, aseguró que esta segunda lista apoyará a Jeannette Jara.

Bajo ese marco, Martínez sostuvo que hoy se renovó “la idea de que todos estos partidos están detrás de la candidatura de Jeannette Jara, y eso es buena señal para enfrentar los desafíos que vienen por delante".

Dicho eso, señaló: “Yo creo que cada partido tiene todo el derecho de poder hacer los análisis políticos que correspondan”.

Consultada sobre si la situación podría afectar a Jeannette Jara o al Presidente Gabriel Boric, ya que ambos promovían una sola lista, Martínez respondió que “esos liderazgos están probados y han logrado hacer confluir a todos estos partidos” en la candidatura de Jara.

“En el caso de la derecha tenemos tres candidaturas presidenciales, tres posibles o cuatro posibles listas parlamentarias. Entonces creo que a ratos se hacen análisis críticos solo respecto a algunas candidaturas”, añadió.

Luego, afirmó: “Desdramatizaría la situación básicamente no por bajarle el perfil sino porque creo que hoy día todos seguimos al lado de la candidatura de Jeannette y así lo plantearon muy claramente la Federación y Acción Humanista y además me consta por un trabajo que hemos tenido a lo largo de los años”.

Más sobre:Frente AmplioEleccionesParlamentarias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio

Calisto emplaza a Chile Vamos por su cupo senatorial: “Hay que ceñirse conforme a la ley”

FRVS acusa que “faltó racionalidad” para consolidar pacto oficialista y adelanta los partidos que integrarán segunda lista

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 15 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar
Chile

Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar

Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria

Calisto emplaza a Chile Vamos por su cupo senatorial: “Hay que ceñirse conforme a la ley”

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio
Negocios

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

La trastienda de la oferta de la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero
El Deportivo

Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero

La ANFP libera los audios del VAR en el penal que provocó la ira de Arturo Vidal en el duelo entre Everton y Colo Colo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos