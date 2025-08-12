Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria

Tras el anuncio de que el oficialismo ya no tendrá una sola lista, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, salió a desdramatizar la situación.

Fue el diputado Jaime Mulet quien informó que su colectividad junto a Acción Humanista y otros movimientos buscarán consolidar su propio pacto para las parlamentarias.

Esto luego de varias jornadas de negociación, que finalmente, no lograron concretar una sola lista.

El diputado no apuntó contra nadie en particular, pero dijo que hizo falta “racionalidad” el sector.

Además de ello, aseguró que esta segunda lista apoyará a Jeannette Jara.

Bajo ese marco, Martínez sostuvo que hoy se renovó “la idea de que todos estos partidos están detrás de la candidatura de Jeannette Jara, y eso es buena señal para enfrentar los desafíos que vienen por delante".

Dicho eso, señaló: “Yo creo que cada partido tiene todo el derecho de poder hacer los análisis políticos que correspondan”.

Consultada sobre si la situación podría afectar a Jeannette Jara o al Presidente Gabriel Boric, ya que ambos promovían una sola lista, Martínez respondió que “esos liderazgos están probados y han logrado hacer confluir a todos estos partidos” en la candidatura de Jara.

“En el caso de la derecha tenemos tres candidaturas presidenciales, tres posibles o cuatro posibles listas parlamentarias. Entonces creo que a ratos se hacen análisis críticos solo respecto a algunas candidaturas”, añadió.