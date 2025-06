Fricciones entre candidaturas de Tohá, Winter y Jara marcan nuevo debate previo a primaria oficialista

La tensión entre las candidaturas del oficialismo marcó un nuevo debate la mañana de este lunes -organizado por The Clinic y radio Pauta- de cara a la primaria del próximo domingo 29 de junio en la que se medirán Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

En los días previos una serie de hechos habían dado cuenta de esta situación entre las candidaturas y sus colectividades. Por ejemplo, este fin de semana los partidos que integran el bloque del Socialismo Democrático decidieron suspender su participación en la reunión de coordinación entre las tiendas del oficialismo.

Esto, a raíz de la escalada en las críticas desde el comando del abanderado del Frente Amplio a la campaña de Tohá por el rol de la ex-Concertación durante los años que fueron gobierno.

La exministra del Interior apuntó a las razones de esa determinación y lanzó una dura crítica al FA y Winter.

“Yo me refería ayer en otro foro que tuvimos a esa franja del Frente Amplio, yo creo que es muy decepcionante ese tono, pero sinceramente estoy compitiendo por la presidencia de Chile, por un país que el 2026 va a tener un nuevo gobierno, que requiere un nuevo progresismo, requiere un progresismo más amplio del que tenemos hoy, y lo que me interesa es discutir qué tipo de gobierno vamos a ofrecer, qué tipo de alianza de gobierno, yo no voy a caer en la trampa que intenta hacer el Frente Amplio”, recalcó.

Más adelante en el debate, Tohá arremetió nuevamente contra el diputado: “Hay una candidatura del candidato Winter, que es del Frente Amplio, que en esta campaña hemos visto que lamentablemente no ha terminado de madurar todo lo que la experiencia le hubiera permitido”.

Winter, como lo había hecho en días anteriores, defendió su franja televisiva, pero además apuntó que los cuestionamientos del Socialismo Democrático es una estrategia de cara a la elección.

“La franja de la que hablan no habla de ningún partido político de este bloque, habla de las AFP, la relación del Estado con las concesionarias y el CAE. Las AFP efectivamente produjeron pensiones de miseria y el CAE y las concesionarias produjeron un endeudamiento doloroso para la familia chilena. Que se hayan puesto el poncho es una estrategia electoral para generar un conflicto, a mi juicio, artificial en este lugar”, remarcó.

Tohá versus Jara

Otro duro cruce estuvo protagonizado por Tohá y Jara en materia de seguridad.

La exministra del Trabajo fue consultada por la evaluación que hizo de la gestión la extitular del Interior recientemente mientras participaba de un podcast. Ahí, Jara puso nota 5.0 a Tohá y dijo que en su eventual gobierno no la pondría al frente de esa cartera.

“La evaluación es en su mérito, en el sentido de que se hicieron muchos esfuerzos, pero los resultados son los que son”, sostuvo.

En su réplica, Tohá emplazó a la postura del PC en seguridad: “Me sorprende ver una candidata del Partido Comunista replicando lo que dice la derecha. Sobre todo, cuando su sector tuvo resistencias enormes a la agenda de seguridad, los tuvo en el Parlamento y los tuvo al interior del gobierno”.

En otra parte del foro, la exjefa de gabinete además planteó: “Hay una candidata que es Jeannette Jara, que representa al Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”.

Jara, por otra parte, también interpeló a Tohá por la decisión del Socialismo Democrático de restarse de la reunión de coordinación entre las colectividades oficialistas.

“Tenemos que cuidar el ánimo y el trato en esta primaria. Es muy importante porque quienes estamos aquí sentados más allá de las diferencias que tengamos, el día de mañana nos tenemos que encontrar para construir un polo progresista, ojalá desde la centro izquierda que permita no solamente ganar la elección, sino que desarrollar en el país un proyecto que mejore la vida de las personas, dijo.

Tras eso, agregó: “Por eso me preocupa mucho que el Socialismo Democrático hoy día se reste de participar del Comité Político Ampliado. Creo que sería una buena idea poder darle una vuelta a esa decisión, porque entre otras cosas el gobierno hoy día sigue funcionando y todos formamos parte de él”.