Fuad Chahin: “Soy partidario de que la DC defina su candidatura presidencial a través de una competencia democrática y fraterna”

“Soy partidario que la Democracia Cristiana defina su candidatura presidencial a través de una competencia democrática y fraterna”, dijo este sábado el presidente del partido, Fuad Chahin.

A las 9:30 de hoy se dio inicio a la Junta Nacional de la colectividad donde se abarcó, entre otros temas, los desafíos electorales que vienen para los próximos meses. En ese marco, además, se llevó a cabo un panel a cargo de la senadora Ximena Rincón y del exministro Alberto Undurraga, quienes han manifestado su disponibilidad a competir para ser la carta presidencial del partido.

En la instancia, ambos propusieron que la DC realizara primarias internas -ya sea en diciembre o enero- para elegir el o la candidata de cara a las elecciones del 2021.

“Junto a Alberto, hemos puesto a disposición un voto político -que esperamos que sea ratificado por la Junta- que lo que pretende es que se hagan primarias abiertas entre los meses de diciembre y enero para elegir la opción presidencial de la Democracia Cristiana. Creemos que es un buen ejercicio democrático y también nos permite presentarle al país nuestra mirada”, dijo la parlamentaria.

Undurraga, en tanto, agregó que la idea es que quien gane esta elección "inicial”, pueda después participar “de una primaria lo más amplia posible de la oposición, sujeta a un programa común”.

Consultado por esta idea, Chahin aseguró que defiende una “competencia democrática y fraterna. Esa es la fórmula en la que tenemos que ir definiendo nuestros liderazgos, e indudablemente espero que podamos respaldar como partido una propuesta de esa naturaleza”.

Ausencia de Huenchumilla

Asimismo, al panel estaba invitado a participar el senador Francisco Huenchumilla -quien también se ha mostrado abierto a la posibilidad de ser candidato-, pero finalmente se restó de la instancia.

El parlamentario ha puesto ciertas condiciones de unidad para asumir el desafío presidencial y no sería partidario de hacer primarias en el marco de la pandemia.

Para justificar su ausencia al panel, el senador por La Araucanía envió una carta a Chahin explicando que “debo declinar la invitación porque no tengo la calidad de candidato presidencial, decisión que respeto en Ximena (Rincón) y Alberto (Undurraga), pero que no es mi caso". Para agregar: “Yo he señalado que me abro a esa posibilidad, pero siempre que exista una conducción partidaria unitaria que involucre a todos los sectores del partido”.

“Me parece que es muy legítima su posición, pero la Junta del partido también es soberana y nuestros militantes podrán decidir el momento y el mecanismo para poder elegir al candidato o candidata presidencial de la DC”, dijo al respecto Chahin.

Aludiendo, en tanto, al llamado de “unidad” del parlamentario, el presidente de la DC afirmó que “la unidad no es sinónimo de falta de competencia. La unidad es que cuando hay competencia, ésta es fraterna y, luego de la competencia, todos se ponen detrás del que gana”.

Elecciones municipales y de gobernadores

Por otra parte, la Junta Nacional respaldó -por 307 votos (97,77%)- la posibilidad de que la DC participe de una primaria para la nominación de candidaturas a los cargos de gobernadores regionales y alcaldes.

“Nosotros hemos planteado que las elecciones primarias son un mecanismo insustituible para las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales. Lo hemos hecho sin ningún veto y sin ninguna exclusión", aseguró el presidente de la DC.

En esa línea calificó como “una enorme irresponsabilidad permitir un triunfo de Chile Vamos producto de la dispersión de las fuerzas de oposición".